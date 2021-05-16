موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

يخرج فريق ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون اليوم الأحد الموافق 16 مايو 2021 في الجولة السابعة والثلاثين من مباريات الدوري الإنجليزي، حيث يأمل رفاق كلوب في تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث لمواصلة المنافسة على التواجد في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في مهمة لن تكون سهلة بالمرة على ليفربول المتواجد حاليا في المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث مع خوض الريدز مباراة أقل من البلوز حاليا، ويأمل ليفربول في تحقيق فوز لم يتمكن من تحقيقه ذهابا ضد وست بروم، حين التقيا على الآنفيلد في الجولة الخامسة عشر وتعادلا بهدف لكل فريق سجله ماني أولا لأصحاب الأرض قبل أن يتعادل أجاي للضيوف قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق، وينطلق موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش اليوم في السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول ضد وست بروميتش في مباراة قوية يأمل فيها رفاق صلاح تحقيق الفوز في أولى مبارياتهم الثلث المصيرية المتيقية في البريمرليج، والتي يأمل ليفربول تحقيق الفوز فيها جميعا مع زيادة عدد أهدافه لاقتناص مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا من تشيلسي أو ليستر سيتي مستفيدا من المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل في البريمرليج.

يبتعد الريدز حاليا بفارق ست نقاط، وعن تشيلسي بفارق أربع نقاط قبل مباراته الهامة اليوم ضد وست بروم التي يأمل فيها الريدز تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات منتشيا بتمكنه من تحقيق انتصار ثمين في آخر مبارياته ضد مانشستر يونايتد في البريمرليج، حين دك شباك الشياطين الحمر على ملعبهم أولد ترافولد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين بأربعة أهداف سجلها كلا من ديجو جوتا، محمد صلاح “هداف البريمرليج حاليا مشاركة مع هاري كين”، وروبيرتو فيرمينو “هدفين” مقابل هدفين سجلهما كلا من راشفورد، وبرونو فيرنانديز، ليقتنص الريدز ثلاث نقاط هامة ترفع رصيده إلى 60 نقطة جمعها من خوض 35 مباراة حقق فيها 17 مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وخسر مثلها.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش اليوم

4:30 توقيت الجزائر، والمغرب.

5:30 توقيت مصر، والسودان.

6:30 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، والأردن.

7:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست بروميتش