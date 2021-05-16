نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يقود ليفربول ضد وست بروميتش الأحد والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليفربول ضد وست بروميتش، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، يحل ليفربول بقيادة نجمه المصري العربي محمد صلاح ضيفاً على وست بروميتش، وذلك لحساب الجولة السادسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل الليفر بمعنويات مرتفعة بعد تغلبه في الجولة السابقة على المان يونايتد على ملعبه، بنتيجة كبيرة بأربعة أهداف لهدفين، وجدد آماله في حجز بطاقة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا النسخة القادمة، ولذلك يسعى يورجن كلوب ومحمد صلاح ورفاقه في استغلال هذه الدفعة المعنوية الكبيرة في باقي الجولات، حيث لا مجال لإضاعة نقاط ومطالب الليفر بالفوز بباقي مبارياته وانتظار تعثر تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 64 نقطة، لذلك الريدز مطالب بالفوز لكي يتمكن من المشاركة في دوري الأبطال، وكان النجم المصري العربي محمد صلاح قد أدى مباراة رائعة أمام مانشستر يونايتد في الجولة السابقة، وأحرز هدفاً جميلاً أمن به فوز الريدز وقضى على آمال اليونايتد في إدراك التعادل.

بينما يدخل وست بروميتش اللقاء وهو في المركز 19 قبل الأخير، ويرغب في تعديل وضعه في جدول المسابقة، حتى يهرب من شبح الهبوط ويظل في البريميرليج، ولكنه يصطدم بفريق قوي ليس لديه استعداد لفقدان أي نقاط، لذلك نحن أمام مباراة متوقع أن نشاهد فيها فنون كرة القدم ومتعة الساحرة المستديرة.

موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش القادمة

تقام المباراة المرتقبة بين الليفر ووست بروميتش، على استاد “ذا هاوثورنس”، اليوم الأحد الموافق 16\05\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

15:30:- الثالثة ونصف بتوقيت جرينتش.

16:30:- الرابعة ونصف عصراً بتوقيت الجزائر وتونس و المغرب.

17:30:- الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

18:30:- السادسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة ومن معها في نفس التوقيت.

19:30:- السابعة ونصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل ليفربول أمام وست بروميتش المتوقع

من المتوقع أن يلعب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بنفس تشكيل مباراة الليفر في الجولة السابقة أمام مانشستر يونايتد، ومن المؤكد أنه سيبدأ المباراة ضاغطاً منذ البداية على وست بروميتش، لتحقيق هدف مبكر يطمئن لاعبيه ويزيل الضغوطات، لذلك من المتوقع أن يبدأ كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- أليسون.

خط الدفاع:- أرنولد، فيليبس، روبيرتسون، ويليامز.

خط الوسط:- فابينيو، تياجو، جونز.

خط الهجوم:- محمد صلاح، فيرمينيو، ماني.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 60 نقطة من 35 مباراة.

يحتل وست بروميتش المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة من 35 مباراة.

نتيجة مباراة الذهاب التعادل الإيجابي هدف لمثله.

ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 36 26 5 5 2 29:76 47 83 2 مانشستر يونايتد 36 20 10 6 2 42:70 28 70 3 ليستر سيتي 36 20 6 10 2 44:65 21 66 4 تشيلسي 36 18 10 8 2 33:55 22 64 5 ليفربول 35 17 9 9 3 41:61 20 60 6 وست هام يونايتد 36 17 8 11 2 46:56 10 59 7 توتنهام هوتسبير 35 16 8 11 3 41:61 20 56 8 إيفرتون 35 16 8 11 3 42:46 4 56 9 آرسنال 36 16 7 13 2 38:50 12 55 10 ليدز يونايتد 36 16 5 15 2 53:57 4 53 11 أستون فيلا 2 - 1 36 15 7 14 2 42:51 9 52 12 وولفرهامبتون 35 12 9 14 3 47:35 -12 45 13 ساوثهامتون 36 12 7 17 2 63:47 -16 43 14 كريستال بالاس 1 - 2 36 11 8 17 2 61:38 -23 41 15 بيرنلي 36 10 9 17 2 51:33 -18 39 16 نيوكاسل يونايتد 36 10 9 17 2 62:43 -19 39 17 برايتون 36 8 14 14 2 42:37 -5 38 18 فولهام 36 5 12 19 2 50:26 -24 27 19 وست بروميتش ألبيون 35 5 11 19 3 68:32 -36 26 20 شيفيلد يونايتد 35 5 2 28 3 62:18 -44 17

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، ويعلق على المباراة أحمد الطيب.

بطاقة مباراة ليفربول ضد وست بروميتش