نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم.. قنوات مجانية عبر الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف سوياً على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم على نايل سات والأقمار الصناعية الأخرى، حيث يستضيف ملعب الكامب نو لقاء البارسا وسيلتا فيجو لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الأسباني لكرة القدم، ولعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة والبارسا يود معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم مجانا على النايل سات، وهذا ما نختص به المقال فقد كشفت العديد من القنوات المجانية تذيع مباراة برشلونة اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو

قنوات برشلونة وسيلتا فيغو المفتوحة مجانا نايل سات ، يدخل البارسا هذا اللقاء متواجداً في المركز الثالث برصيد 76 نقطة، بينما سيدخل فريق سيلتا فيغو المباراة متواجداً في المركز الثامن برصيد 50 نقطة، ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الأسباني بالمركز الأول برصيد 80 نقطة، فيما يحتل وصافة الترتيب ريال مدريد برصيد 78 نقطة.

وتنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم الأحد 16-5-2021 لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الأسباني في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة مساء ، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

نشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة والتي تمثلت في التالي:

Match! TV Russia

Yamal 55°E – 12674 V 15284

CBC Sport HD Azerbaijan

AzerSpace 46°E – 11135 H 27500

Varzish Sport HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10750

Yahsat 52°E – 11785 H 27500

هذا وسوف نتابع كل ما هو جديد فيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم على نايل سات والأقمار الأخرى، حيث من المتوقع أن يتكشف المزيد عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.