الكاف يعلن رسميا المغرب لإستظافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في يوليو

دوري أبطال إفريقيا، اختارت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنعقدة في كيغالي يوم السبت مدينة الدار البيضاء المغربية لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وقد يشارك فريق محلي في مباراة 17 يوليو في كرة القدم الأفريقية حيث يظهر الوداد البيضاوي أقوى فريق في نصف النهائي لقرعة خروج المغلوب، وتعادل حامل اللقب مرتين 1-1 مع مولودية الجزائر يوم الجمعة، ما جعله مرشحاً لبلوغ نصف النهائي حيث من المرجح أن يلتقي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، الي فازعليه سابقا نادي الوداد المغربي 4-0 عندما التقوا في المجموعة الثالثة وعلى الرغم من خسارة المغاربة في اللقاء الثاني 1-0، إلا انهم لم يلعبوا بالفريق الاول وأرسلوا فريقًا احتياطيًا إلى جنوب إفريقيا لتجنب قيود الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا.

«كاف» يعلن مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي

عقب اجتماع مكتب الكاف التنفيذي في دولة رواندا، تقرر أن المواجهة الأخيرة والنهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، سوف تلعب بالمغرب في الملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وهو محور مجمع متعدد الرياضات، يمكن أن يستوعب 67 ألف متفرج، وستقام مباراة نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 10 يوليو2021 في كوتونو، العاصمة التجارية لدولة البنين، في ملعب لاميتي جنرال ماتيو كيريكوا في كوتونو الذي يتسع إلى حوالي 20 ألف متفرج فقط، وتم اختيار دولة مصر لاستضافة أول بطولة CAF لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المكونة من ثمانية فرق خلال النصف الثاني من هذا العام في مواعيد سيتم الإعلان عنها لاحقًا من قبل الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

الاهلي الممثل الوحيد لمصر في البطولة الإفريقية

يذكر أن ملعب القاهرة بمصر لعبت فيه أول مباراة نهائية من النظام الجديد المتمثل في إقامة مباراة واحدة نهائية، وشملت المواجهة كل من نادي الأهلي المصري والزمالك واستطاع فريق الشياطين الحمر الفوز باللقب بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ولحد الآن يعتبر النادي الأهلي الممثل الوحيد لكرة مصر في البطولة الإفريقية، حيث يتنافس من النادي الجنوب فريقي صن داونز على مقعد الصعود إلى النصف النهائي، وفاز الأهلي يوم السبت بنتيجة 2-0 في مواجهة الذهاب وتبقى مباراة الإياب الحاسمة يوم السبت القادم في جنوب إفريقيا لتحديد الفائز بمقعد في النصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.