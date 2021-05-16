60 % من الشعب الياباني يرغب في إلغاء الأولمبياد

طوكيو – د.ب.أ: يفضل حوالي 60% من الشعب الياباني إلغاء أولمبياد طوكيو في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، بحسب نتائج استطلاع الرأي الذي نشرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية نتائجه أمس الأحد. وبحسب استطلاع الرأي فإن 7ر59% من المشاركين اتفقوا على إلغاء الأولمبياد ، التي تأجلت من العام الماضي بسبب الجائحة ، ورأى 2ر25% ضرورة إقامة الدورة الأولمبية دون حضور جماهير في الوقت الذي صوت فيه 6ر12% لصالح إقامة الأولمبياد في موعده، وبحضور عدد محدود من الجماهير.

وتتطلع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة، للمضي قدما نحو استضافة الدورة الأولمبية في موعدها ومن المقرر إتخاذ القرار فيما يخص عدد المشجعين المسموح بحضورهم، بحلول يونيو المقبل.

واتفقت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة في مارس الماضي على منع حضور الجماهير من خارج اليابان خلال الدورة الأولمبية هذا الصيف بسبب الجائحة.

وجاء استطلاع الرأي قبل نحو شهرين من انطلاق الأولمبياد في 23 يوليو المقبل في طوكيو والتي شهدت إعلان حالة الطوارئ منذ أواخر أبريل الماضي.

وجرى تمديد إجراءات الطوارئ في تسع مقاطعات الأحد بسبب انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

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