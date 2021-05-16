منتخب القوى يواصل تدريباته بمعسكر أنطاليا ويستعد للتجارب القادمة

رغم الحظر والإغلاق بتركيا

كتبت – زينب الزدجالية:

يواصل لاعبا المنتخب الوطني لالعاب القوى بركات الحارثي ومزون العلوية تدريباتهما اليومية بمعسكر المنتخب في مدينة انطاليا التركية رغم الحظر والاغلاق الجزئي بجميع تركيا بسبب تفشي فيروس كرونا وذلك بعد القرارات التي اصدرتها الحكومة التركية بالاغلاق، حيث يأتي المعسكر ضمن خطة الاعداد من اجل تحقيق الارقام المطلوبة لعدائي المنتخب للمشاركة في الاولمبياد القادمة بطوكيو وكذلك العودة الى مضامير ألعاب القوى بعد التوقف الطويل لهم خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

ومن المتوقع ان يدخل المنتخب خلال الاسبوع الحالي او القادم في تجربة اخرى بعد ان خاض تجربتين خلال الفترة الماضية وهي تجربة يسعى كلا العدائين للوصول الى الرقم التأهيلي، حيث يعمل الاتحاد التركي لالعاب القوى على إقامة بطولات بمشاركة عدائي تركيا وكذلك عدد من عدائي العالم بعد ان اصبحت انطاليا مكانا لاستقطاب العديد من العدائين خلال الفترة الماضية.

وقال مدرب المنتخب الوطني محمد الهوتي بان الاستعدادات تسير وفق المخطط لها رغم عملية الحظر الحالية بتركيا بسبب تفشي فيروس كورنا الا ان الجميع يواصل تدريباته اليومية وسط اجواء احترازية كبيرة ونأمل خلال الاسبوع الحالي او القادم خوض تجارب اخرى لعدائينا من اجل الحصول على الارقام التاهيلية المطلوبة للتواجد في اولمبياد طوكيو وهناك تحسن جيد وتدريجي من قبل العدائين بفضل التدريبات المستمرة وكذلك الاحتكاك مع عدائين من مختلف دول العالم.

واشار بانه من المتوقع ان ينتهي معسكر المنتخب مع نهاية الشهر الحالي ونأمل بعدها الاستمرارية في التدريبات سواء داخل او خارج السلطنة

وكان العداء الأولمبي بركات الحارثي ومزون العلوية عدلا رقميهما خلال التجارب الرسمية الثانية وتمكن بركات الحارثي من تسجيل رقم قدره 10.33 ثانية في سباق 100 متر محتلا المركز الأول في الترتيب العام للمتسابقين وكان بركات الحارثي قد سجل في التجارب الأولى التي خاضها في معسكر تركيا رقما قدره 10.49 ثانية ويحتاج الحارثي الى رقم 10.05 من اجل التواجد في الاولمبياد القادم، فيما تمكنت العداءة مزون العلوية كذلك من تحسين رقمها الأول في المعسكر الحالي بتركيا؛ حيث تمكنت من الحصول على زمن 11.84 ثانية حيث حصلت في التجربة الأولى على زمن قدره 11.92 ثانية وتحتاج العلوية الى تحقيق رقم 11.15 ثانية من اجل التواجد في الاولمبياد القادمة وهو الرقم المعتمد للتأهل.