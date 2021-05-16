الفيصل الزبير يحصل على المركز الرابع فـي أول سباقات البطولة الدولية المفتوحة GT

- توقف السباق أثر على استراتيجية الفريق

- الفيصل الزبير: سعداء بالمركز الرابع فـي بداية المشوار

■■ نجح المتسابق الدولي الفيصل الزبير في إنهاء السباق الأول للبطولة الدولية المفتوحة GT في المركز الرابع في الترتيب العام وذلك خلال المحطة الافتتاحية التي استضافتها حلبة بول ريكارد الفرنسية من أصل سباقين تحتضنهما هذه الحلبة وتمكن الفيصل وزميله سوشك من تقديم مستوى جيد خلال مجريات السباق التي استمرت لمدة 70 دقيقة وسط منافسة قوية من أبرز السائقين على مستوى العالم وبمشاركة 16 سيارة من مختلف الطرازات والمصانع.■ ■

ورغم المشاركة الأولى للفيصل الزبير في هذه البطولة وكذلك مع فريقه ليخنر لسباقات السيارات نجحا في الحصول على المركز الرابع وسط منافسة مثيرة شهدها السباق والذي شهد كذلك توقفا دام قرابة 30 دقيقة أثر على مجريات السباق وعلى الاستراتيجية التي وضعها فريق ليخنر من أجل تحقيق أحد المراكز الثلاثة إلا أن الفريق تمكن ورغم تلك التحديات من انهاء السباق بشكل جيد وكان قريبا من التواجد على منصات التتويج.

وشارك الفيصل وزميله سوشك على متن سيارة البورشة الضيف الجديد في البطولة الدولية المفتوحة GT ووسط تواجد أبرز المصانع العالمية من أصحاب الإنجازات والبطولات في مثل هذه السباقات والتي تعد واحدة من أبرز سباقات التحمل.

الفيصل يفتتح السباق

اختار الجهاز الفني لفريق ليخنر لسباقات السيارات متسابقنا الدولي الفيصل الزبير لافتتاح مشاركة الفريق في البطولة بدلا من صاحب الخبرة سوشك وذلك وفق الاستراتيجية التي وضعها الفريق في هذا السباق بعد تقارب مستوى السائقين في التجارب الحرة التي أقيمت قبل السباق وخلال الحصص التدريبية وفضل الفريق البدء بالفيصل حيث كانت الانطلاقة للفيصل في التجارب التأهيلية لتحديد مراكز انطلاقة السائقين وانطلق الفيصل في بداية التجارب التي استمرت لمدة 30 دقيقة، وشارك الفيصل في تلك التجارب في أقل من نصف الوقت بعد أن طلب الجهاز الفني من الفيصل إنهاء التجارب في أي مركز والاحتفاظ بالإطارات وذلك وفق خطة وضعها الفريق وهي تختلف عن بقية الفرق الأخرى، وأنهى الفيصل التجارب في بادئ الأمر بالمركز الخامس، ثم المركز السابع وبعد التوقف كان الفيصل قد خرج من التجارب في المركز الثامن في الترتيب العام للانطلاقة.

ووفق النظم المعمول بها في هذه البطولة استمر الفيصل في قيادة السيارة مع انطلاقة السباق الرسمي من المركز الثامن، وشاركت جميع الفريق بأبرز نجومها في انطلاقة السباق والتجارب التأهيلية على أن يسمح بتغيير السائقين بعد 30 دقيقة من السباق البالغ توقيته 70 دقيقة فكانت الانطلاقة مؤثرة للفيصل والفريق وكذلك للسباق بشكل عام بعد أن شهدت الدقائق الأولى تصادما بين سيارتين توقف على أثرها السباق لمدة قرابة عشرة دقائق وظل الفيصل محافظا على المركز الثامن وبعدها بـ18 دقيقة توقف السباق من جديد إثر حادث آخر اضطر إلى رفع العلم الأصفر وتوقف السباق والذي استمر قرابة 20 دقيقة وسعى الفيصل بعدها إلى المحافظة على المركز الثامن وأصدر المنظمون قرارا بعدم السماح بتغيير الإطارات وتغيير السائقين على حسب الوقت المحدد سابقا ..وتم إضافة 12 دقيقة أخرى ليسمح بعدها بالتتغير وبعدها توجه الفيصل إلى منطقة الفريق وأجرى عملية التغيير للسائق والإطارات وكان لهذا التأخير الأثر السلبي على الخطة التي وضعها الفريق.

التقدم للمركز الرابع

ومع عملية التغيير في جراج الفريق للسائق والإطارات تولى زميل الفيصل سوشك المهمة والتي لم يتبق عن نهاية السباق سوى أقل من نصف ساعة نجح خلالها من التقدم بشكل جيد والاستفادة من الإطارات الجديدة ومكنته خبرته من التعامل مع حلبة السباق وتمكن من التقدم في بادئ الأمر إلى المركز السابع وبعدها إلى المركز السادس قبل نهاية السباق بتسع دقائق، ثم انتقل إلى المركز الخامس قبل النهاية السباق بثلاث دقائق وأسهمت الإطارات الجديدة كذلك في التقدم قبل دقيقة من نهاية السباق إلى المركز الرابع وكان قريبا جدا من الوصول إلى المركز الثالث واحتاج فقط إلى بضع دقائق إلا أن نهاية السباق كانت أقرب.

وتمكن من الحصول على المركز الأول المتسابقان الإيطالي بيكين وبيبر على متن سيارة بنتلي، فيما حل في المركز الثاني السائقان مووس واسبورني من إنجلترا على متن سيارة مكلرين وفي المركز الثالث السائقان البريطانيان ليربي وميلوري على متن سيارة مكلرين.

اعرب المتسابق الدولي الفيصل الزبير عن سعادته لحصوله وفريقه على المركز الرابع في الترتيب العام لافتتاح سباق البطولة الدولية المفتوحة GT وقال: في افتتاح الموسم الجديد لي وللفريق في هذه البطولة العريقة قدمنا مستوى جيدا في السباق الأول ونسعى إلى تحقيق الأفضل في السباق الثاني للبطولة.

وأضاف الفيصل: إننا كنا قريبين جدا من الصعود إلى منصة التتويج إلا أن التوقف الطويل للسباق بسبب الحوادث أثر على الاستراتيجية والخطة التي وضعها الفريق، حيث اضطررنا إلى عملية التغيير للسائق والإطارات في وقت متأخر وبقرار من اللجنة المنظمة للسباق وهذا بدوره لم يسعف السائق الثاني للفريق زميلي سوشك من الاستفادة من الوقت القصير للسباق ورغم ذلك تمكن من التقدم الى المركز الرابع.

وأوضح بأن الفريق أوكل لي مهمة البدء بالسباق في ظل تواجد أبرز السائقين وذلك وفق خطة وضعها الفريق وعملت جاهدا على المحافظة على المركز الذي بدأت فيه السباق بالمركز الثامن حتى عملية التغيير.