فـي ثالث المعسكرات منتخبنا الوطني يغادر إلى دبي لاستكمال البرنامج الإعدادي

الوهيبي:

طموحاتنا عالية .. وآمالنا عريضة .. وثقتنا فـي اللاعبين كبيرة

غادرت ظهر أمس إلى دبي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لإقامة معسكر تدريبي هو الثالث للمنتخب ويستمر لنهاية الشهر الحالي، يخوض خلاله المنتخب تجربتين أمام تايلاند يوم 25 مايو واندونيسيا يوم 29 مايو قبل السفر يوم 30 إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض التصفيات الآسيوية ومباراة الصومال في تصفيات كأس العرب وكذلك التحضير الأمثل للتواجد بشكل افضل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022 وكأس أمم آسيا بالصين 2023.

وكان الكرواتي برانكو قد استدعى 29 لاعبا لمعسكر دبي وهم: فايز الرشيدي وأحمد الرواحي وإبراهيم المخيني وخالد البريكي وعمران الحيدي وعصام الصبحي وفهمي الدوربين وجمعة الحبسي وعبد العزيز المقبالي وعلي البوسعيدي وأحمد الكعبي وأرشد العلوي وعبد الله فواز، ومحمد المسلمي وحارب السعدي ويزيد المعشني وأمجد الحارثي وزاهر الأغبري وصلاح اليحيائي وعمر الفزاري ومحسن جوهر وياسين الشيادي ومحمد الغافري وخالد الهاجري وسعود الحبسي والمنذر العلوي.

أكد سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم على أهمية المرحلة القادمة في مسيرة إعداد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم قبل خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكأس أمم آسيا في الصين 2023.

وأشار إلى أهمية تحقيق الأهداف المطلوبة في المعسكر الخارجي الثالث في إمارة دبي وأن يصل المنتخب الوطني للجاهزية الفنية الكاملة قبل خوض التصفيات الآسيوية.

وقال الوهيبي في حديث ودي مع لاعبي المنتخب الوطني الذي التقى بهم أمس قبل سفرهم إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية: الظروف القاهرة التي يمر بها العالم حاليا بسبب وباء كورونا (كوفيد 19) حالت دون إقامة معسكرات داخلية إضافة لتوقف نشاط المسابقات والذي بكل تأكيد كان له تأثير كبير، لكن الاتحاد ملتزم بقرارات اللجنة العليا بما يحفظ سلامة الوطن والمواطنين.

وأكد الوهيبي أن المنتخب الوطني يمتلك عناصر خبرة ووجوها جديدة ومع بالوقت والمباريات والاحتكاك المطلوب نستطيع تكوين منتخب قوي وطموحاتنا كبيرة في تصدر مجموعتنا الآسيوية وبلوغ المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار داخل المنتخب، مؤكدا أن كرة القدم تعتمد على البناء، واللاعبون الجدد سوف تكون أمامهم فرصة لإثبات وجودهم، وتجربتا تايلاند واندونيسيا ستكونان فرصة لهم من أجل إثبات وجودهم.

وأضاف الوهيبي أن المشوار طويل وحافل خلال الفترة القادمة، متمثلا في التصفيات الآسيوية وكأس العرب وكأس الخليج مؤكدا أن التفكير الآن منصب على التصفيات المزدوجة، وأن الاستحقاقات المهمة هي من تجهز المنتخب الوطني لخوض غمار المنافسات المقبلة.