موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي القادمة والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي، يستضيف استاد “ستامفورد بريدج” لقاء مباراة تشيلسي القادمة الثلاثاء أمام ليستر سيتي، وذلك لحساب الجولة السابعة والثلاثون من عمر “البريميرليج”، مباراة تجمع بين صاحب المركز الثالث ليستر سيتي برصيد 66 نقطة، وصاحب المركز الرابع تشيلسي برصيد 64 نقطة، وسوف يتابع ليفربول المباراة باهتمام بالغ، ويتمنى هزيمة البلوز تشيلسي حتى يحتل المركز الرابع بدلاً منه ويستطيع المشاركة في دوري أبطال أوروبا النسخة القادمة، يدخل تشيلسي المباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، واحتلال المركز الثالث بدلاً من الثعالب، والابتعاد عن مطاردة ليفربول، بينما يسعى ليستر سيتي للبقاء في المركز الثالث، ويدخل بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على كاس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في المباراة النهائية، لذلك سوف تكون مباراة قوية بين الطرفين، حيث يأمل كل فريق في الحصول على نقاط المباراة كاملة، وخاصةً تشيلسي الخائف على مركزه من مطاردة الليفر له.

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي القادمة

تبدأ المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 مايو الحالي، على ملعب ستامفورد بريدج، في التوقيتات التالية:

19:15:- الساعة السابعة وربع بتوقيت جرينتش.

20:15:- الثامنة وربع بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:15:- التاسعة وربع بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

22:15:- العاشرة وربع بتوقيت السعودية والأردن والعراق والكويت والبحرين وسوريا واليمن وفلسطين.

23:15:- الحادية عشر وربع بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 36 26 5 5 2 29:76 47 83 2 مانشستر يونايتد 36 20 10 6 2 42:70 28 70 3 ليستر سيتي 36 20 6 10 2 44:65 21 66 4 تشيلسي 36 18 10 8 2 33:55 22 64 5 ليفربول 36 18 9 9 2 42:63 21 63 6 توتنهام هوتسبير 36 17 8 11 2 41:63 22 59 7 وست هام يونايتد 36 17 8 11 2 46:56 10 59 8 إيفرتون 36 16 8 12 2 43:46 3 56 9 آرسنال 36 16 7 13 2 38:50 12 55 10 ليدز يونايتد 36 16 5 15 2 53:57 4 53 11 أستون فيلا 36 14 7 15 2 44:51 7 49 12 وولفرهامبتون 36 12 9 15 2 49:35 -14 45 13 كريستال بالاس 36 12 8 16 2 61:40 -21 44 14 ساوثهامتون 36 12 7 17 2 63:47 -16 43 15 بيرنلي 36 10 9 17 2 51:33 -18 39 16 نيوكاسل يونايتد 36 10 9 17 2 62:43 -19 39 17 برايتون 36 8 14 14 2 42:37 -5 38 18 فولهام 36 5 12 19 2 50:26 -24 27 19 وست بروميتش ألبيون 36 5 11 20 2 70:33 -37 26 20 شيفيلد يونايتد 36 6 2 28 2 62:19 -43 20

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، لأنها تمتلك الحقوق الحصرية لنقل بطولة الدوري الإنجليزي، في الدول العربية ودول شمال أفريقيا، ولذلك سوف تنقل المباراة على شاشة القنوات التالية:

beIN 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق التونسي المتألق دائماً “عصام الشوالي”.

بطاقة مباراة تشيلسي وليستر سيتي