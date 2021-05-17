أليسون بيكر يسجل هدف الفوز الدراماتيكي مع بقاء ليفربول في صدارة قائمة الأربعة الأوائل

سجل حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر هدف الفوز في الدقيقة 95 ليقود الريدز للفوز على وست بروميتش 2-1 يوم الأحد ليحتفظوا بمكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بأيديهم، وكان رجال يورغن كلوب بحاجة إلى هدايا من ليستر وتشيلسي في آخر مباراتين لهم في الموسم لو فشلوا في التغلب على بروميتش الذي هبط بالفعل، لكن الحارس البرازيلي صعد في الدقائق الاخيرة إلى الأمام بعد ان حصل ليفربول على ركنية في الوقت المحتسب بدل الضائع وبعد تنفيذها من ألكسندر أرنولد سجل من خلالها أليسون بيكر هدف برأسية محكمة، وتقدم ليفربول بنقطة واحدة خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع وثلاث نقاط خلف ليستر، ومع استمرار مواجهة ليستر وتشيلسي في تكرار لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، التي فاز بها الفريق 1-0 يوم السبت، فإن الانتصار على بيرنلي وكريستال بالاس سيقود ليفربول إلى المراكز الأربعة الأولى.

تفاصيل مباراة وأهداف ليفربول ضد وست بروميتش

أبقى الفوز الأول خارج أرضه على مانشستر يونايتد منذ سبع سنوات يوم الخميس على مصير ليفربول في المراكز الأربعة الأولى في أيديهم، وبعد أن دمرت الإصابات دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يشعر كلوب أن حظه قد تحول أخيرًا إلى نهاية مثيرة في ملعب هوثورن، وتراجع الريدز أمام هال روبسون كانو، الذي كان يخوض أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عندما سدد الويلزي في مرمى أليسون في الدقيقة 15 معلنا تقدم فريقه، وعادل محمد صلاح لليفربول بعد مرور نصف ساعة بهدفه 22 في الموسم، ليضعه في المركز الأول في سباق الحذاء الذهبي مع هاري كين، قبل أن يسجل أليسون هدف الفوز ويتمكن ليفربول من الحصول النقاط الثلاثة بطريقة مثيرة.

غرق والد أليسون في فبراير في حادث سباحة في موطنه البرازيل

قال أليسون لشبكة سكاي سبورتس “إنه عاطفي للغاية، خلال الأشهر الماضية لكل ما حدث لي ولعائلتي، لكن كرة القدم هي حياتي، ألعب منذ أن أتذكر ماذا حدث لوالدي، كنت آمل أن يكون هنا لرؤيتي”، لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة لأليسون لاعب نادي ليفربول، الذي توفي والده في وقت سابق من هذا العام، لكنه جعله يشعر بالفخر بهدف حاسم.