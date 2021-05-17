لعشاق الرياضة التردد الجديد لقنوات السعودية الرياضية 2021 Ksa Sports

التردد الجديد لقنوات السعودية الرياضية ولا سيما أنها تقدم محتوى يهم المشاهد السعودي بشكل خاص والعربي بصفة عامة، حيث أنها تقدم أهم البرامج الرياضية واستضافة أهم المحللين الرياضيين من قبل مقدمي مختلف البرامج، كما أنها تملك حق النقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي لعشاق البريميرليج، فضلًا عن الدوريات السعودية، وبطولات أخرى عربية واجنبية، وخاصة أنها من أهم القنوات المميزة والمتخصصة في مجال الرياضة، ونوضح خلال السطور التالية التردد الجديد لقنوات السعودية الرياضية وموضوعات أخرى ذات صلة عبر موقع ثقفني الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد .

التردد الجديد لقنوات السعودية الرياضية

تلقى قنوات السعودية الرياضة إقبالًا كبيرًا لدى المشاهد العربي وخاصة عشاق الساحرة المستديرة، ما يزيد من عمليات البحث عن التردد الجديد لقنوات السعودية الرياضية، والتي تبث أهم الدوريات المحلية والعربية والعالمية، ولمحبي الرياضة يتسنى لهم استقبال التردد الخاص بالقناة على معظم الأقمار العربية، بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12149 أفقي 27500 5/6 نايل سات 12284 عمودي 27500 5/6 عرب سات 12149 أفقي 27500 5/6 عرب سات 12015 عمودي 27500 5/6 ياه سات 12418 عمودي 27500 5/6 ياه سات 11746 أفقي 27500 8/9 بدر 11976 أفقي 27500 5/6

أهم حقوق البث لقنوات السعودية الرياضية

تمتلك قنوات السعودية الرياضية العديد من حقوق البث للبطولات المحلية والعربية والأوربية، ومن هذه الحقوق :

دوري الدرجة الأولى السعودي .

كأس السوبر السعودي .

دوري المحترفين السعودي .

كأس خادم الحرمين الشريفين .

الدور التمهيدي الثاني لكأس العرب للأندية الأبطال .

بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.

كأس ملك اسبانيا .

كأس السوبر الإسباني .

كأس السوبر الإيطالي .

البطولة الرمضانية .

سباقات الخيل .

برامج قنوات السعودية الرياضية

تتميز قنوات السعودية الرياضية بالعديد من البرامج المتميزة في المجالات الرياضية، من قبل مقدمين على أعلى مستوى من الكفاءة، واستضافة العديد من المحللين الرياضيين ومن بين تلك البرامج :