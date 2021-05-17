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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الرياضة التردد الجديد لقنوات السعودية الرياضية 2021 Ksa Sports في المقال التالي
التردد الجديد لقنوات السعودية الرياضية ولا سيما أنها تقدم محتوى يهم المشاهد السعودي بشكل خاص والعربي بصفة عامة، حيث أنها تقدم أهم البرامج الرياضية واستضافة أهم المحللين الرياضيين من قبل مقدمي مختلف البرامج، كما أنها تملك حق النقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي لعشاق البريميرليج، فضلًا عن الدوريات السعودية، وبطولات أخرى عربية واجنبية، وخاصة أنها من أهم القنوات المميزة والمتخصصة في مجال الرياضة، ونوضح خلال السطور التالية التردد الجديد لقنوات السعودية الرياضية وموضوعات أخرى ذات صلة عبر موقع ثقفني الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد .
التردد الجديد لقنوات السعودية الرياضية
تلقى قنوات السعودية الرياضة إقبالًا كبيرًا لدى المشاهد العربي وخاصة عشاق الساحرة المستديرة، ما يزيد من عمليات البحث عن التردد الجديد لقنوات السعودية الرياضية، والتي تبث أهم الدوريات المحلية والعربية والعالمية، ولمحبي الرياضة يتسنى لهم استقبال التردد الخاص بالقناة على معظم الأقمار العربية، بضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية :
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12149
|أفقي
|27500
|5/6
|نايل سات
|12284
|عمودي
|27500
|5/6
|عرب سات
|12149
|أفقي
|27500
|5/6
|عرب سات
|12015
|عمودي
|27500
|5/6
|ياه سات
|12418
|عمودي
|27500
|5/6
|ياه سات
|11746
|أفقي
|27500
|8/9
|بدر
|11976
|أفقي
|27500
|5/6
أهم حقوق البث لقنوات السعودية الرياضية
تمتلك قنوات السعودية الرياضية العديد من حقوق البث للبطولات المحلية والعربية والأوربية، ومن هذه الحقوق :
- دوري الدرجة الأولى السعودي .
- كأس السوبر السعودي .
- دوري المحترفين السعودي .
- كأس خادم الحرمين الشريفين .
- الدور التمهيدي الثاني لكأس العرب للأندية الأبطال .
- بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.
- كأس ملك اسبانيا .
- كأس السوبر الإسباني .
- كأس السوبر الإيطالي .
- البطولة الرمضانية .
- سباقات الخيل .
برامج قنوات السعودية الرياضية
تتميز قنوات السعودية الرياضية بالعديد من البرامج المتميزة في المجالات الرياضية، من قبل مقدمين على أعلى مستوى من الكفاءة، واستضافة العديد من المحللين الرياضيين ومن بين تلك البرامج :
- دوري المحترفين السعودي .
- دوري الدرجة الأولى السعودي .
- برنامج الملعب .
- برنامج دورى الأولى .
- الجلسة .
- الأخبار .
- عالم الصحافة .
- كأس الخليج العربي .
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