ليفربول إيكو: محمد صلاح أعظم لاعبى العصر الحديث

ليفربول إيكو: محمد صلاح أعظم لاعبى العصر الحديثاشادت تقارير صحفية بالنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى ودوره الفعال مع الفريق خلال المنافسات التى يشارك فيها الفريق سواء على المستوى المحلى والقارى.

ونشر موقع "ليفربول إيكو" تقريرا تحت عنوان: "محمد صلاح عظيم العصر الحديث"، متحدثا عن فوز الفريق أمام وست بروميتش بطريقة دراماتيكية، بعد تألق أليسون بيكر فى اللحظات الأخيرة، وفاز ليفربول بهدفين لهدف، حيث شهدت المباراة تسجيل محمد صلاح هدفًا رائعًا وإثارة الدقائق الأخيرة بهدف أليسون بيكر .

وقال الموقع، "لا يمكن تخيل ليفربول بدونه، لا نتحمل التفكير حتى بدونه لم يتمكن الفريق في العودة بالعديد من المباريات، وبغض النظر عن فرص ماني المهدرة والتي يضعها له صلاح، عندما تم تمرير الكرة إلى محمد صلاح، تأرجحت قدمه اليسرى كما جرت العادة، وسجل هدفا أعادنا في المباراة، مستوى محمد صلاح الفردي هذا الموسم مُذهل، خاصة وأن الفريق لا يسير بطريقة جيدة، ويصر كلوب على أن صلاح لا غنى عنه، ويُدرك ذلك جيدًا".

وأضاف الموقع، "محمد صلاح في كل مباراة يثبت أنه من عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز، والآن يقترب من نهاية موسمه الرابع في آنفيلد، وينافس على لقب الهداف للمرة الثالثة، هذا الأمر ليس طبيعيًا، للاعب جناح وليس مهاجم هداف، على الرغم من أن ليفربول متأثر بغياب فان دايك عن التشكيل، لكن وجود محمد صلاح هو أكبر دليل على أن مو هو الأكثر تأثيرًا، ولا غنى عنه في الفريق".

وأشاد نادى ليفربول الإنجليزي بحارسه البرزيلي أليسون بيكر ومهاجمه المصرى محمد صلاح، بعدما سجلا هدفين فى الفوز على وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الجولة 36 فى الدورى الانجليزي البريميرليج.

ونشر ليفربول بيانا على موقعه الرسمي قال فيه، "أليسون يصنع التاريخ"، بعدما قاد أليسون بيكر فريقه للفوز وأحرز هدفا قاتلا بطريقة فريدة من نوعها وسجل حارس المرمى فى الدقيقة 95 من مباراة الريدز ضد وست بروميتش ألبيون ليحقق الفوز 2-1 الذى يحافظ على دفع فريقه نحو المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد ليفربول أن هدف أليسون هو رقم 10066، بينما شق أليسون طريقه للأمام لركنية في الوقت المحتسب بدل الضائع ، تم تسجيل 10066 هدفًا طوال تاريخ ليفربول الغني الذي يبلغ 129 عامًا.

وأضاف البيان، انخفض البرازيلي باعتباره لاعب كرة القدم رقم 459 - وأول حارس مرمى يسجل لليفربول، من العدل أن نقول إن هدف النادي البالغ 10067 لن يُنسى أبدًا.

وأكد البيان أن الهدف كانت لحظة أليسون حيوية فى سياق موسم الريدز أيضًا وتسبب فى العودة إلى ميرسيسايد بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة يعني أن فريق يورغن كلوب سيظل سيد مصيره فيما يتعلق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

(اليوم السابع)

