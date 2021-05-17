في الدوري الإنجليزي: تشلسي للثأر من ليستر وتعزيز آماله بدوري الأبطال

في الرياضة 17 مايو,2021

لندن ـ أ.ف.ب: يسعى تشلسي الرابع إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، عندما يستضيف ليستر سيتي الثالث اليوم الثلاثاء في محاولة للثأر بعدما هزمه في نهائي كأس انجلترا، وتعزيز آماله في بلوغ دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وذلك في المرحلة 37 قبل الاخيرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم التي ستشهد عودة جزئية للجماهير بعد غياب أكثر من عام.

في حين سيكون ليفربول المستفيد الأكبر بأي نتيجة بين هذين الفريقين شرط فوزه على بيرنلي بعد ذلك بـ24 ساعة.ويملك ليستر سيتي الذي توج بالكأس للمرة الاولى في تاريخه بعد أربع محاولات فاشلة آخرها عام 1969، 66 نقطة مقابل 64 لتشلسي و63 لليفربول. وبحال التعادل في النقاط بين فريقين، يتمّ الاحتكام إلى فارق الأهداف.وبعد بداية جيدة للمدرب الالماني توماس توخل على رأس الجهاز الفني للفريق اللندني منذ استلامه مطلع العام الحالي خلفا لفرانك لامبارد وبلوغه نهائي كأس انجلترا ودوري الابطال حيث سيواجه مواطنه مانشستر سيتي في 29 الحالي، وصعوده سلم الترتيب، مني تشلسي للمرة الاولى بهزيمتين تواليا بقيادة توخل، أمام أرسنال في الدوري على ملعبه صفر-1 الاسبوع الماضي، ثم أمام ليستر صفر-1 في نهائي الكأس .ويواجه تشلسي سيناريو الخروج خالي الوفاض تماما هذا الموسم في حال تعثره أمام ليستر لأن الامور ستفلت من يديه في الدوري، ثم أمام مانشستر سيتي في النهائي القاري.بيد أن توخل وضع ثقته بقدرة لاعبيه على مواجهة الوضع بذهنية قوية وبمعنويات عالية بقوله “إذا كنت تملك مجموعة بلغت نهائي دوري الابطال ونهائي كأس انجلترا وارتقت من المركز التاسع إلى الرابع في الدوري المحلي والمنافسة على مقعد في دوري الابطال، فلا وجود لأي سبب يدعو الى القلق من هذه الناحية”.وتساءل “هل سيكون الامر سهلا؟ بالطبع كلا، لكن هذا هو التحدّي. ثمة فرق كثيرة تشعر بالحسد للوضعية التي نحن فيها”.

وتابع “يتعيّن علينا أن ننهض من هذه الكبوة (خسارة النهائي) بسرعة، أمر التأهل بأيدينا، إذا فزنا في المباراتين المتبقيتين سنحقق ذلك” علما بأن فريقه يحلّ ضيفا على استون فيلا في المرحلة الاخيرة.يذكر انه في حال عدم نجاح تشلسي في احتلال مركز مؤهل إلى دوري الابطال، يستطيع التأهل الى المسابقة القارية من خلال التتويج بها على حساب مانشستر سيتي، وبالتالي تحظى انجلترا بممثل خامس لها.أما ليفربول، فيدين بإبقاء مستقبله القاري بين يديه إلى حارس مرماه البرازيلي أليسون الذي سجّل له هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع ليخرج فائزا على وست بروميتش البيون.والمعادلة واضحة أمام ليفربول، بصرف النظر عن أية نتيجة بين ليستر وتشلسي، سيكون مستفيدا شرط أن يفوز على مضيفه بيرنلي، وحتى لو لم يفعل فإن حظوظه تبقى قائمة حسابيا حتى الجولة الاخيرة لأنه يستقبل فيها كريستال بالاس، في حين يستضيف ليستر توتنهام الطامح إلى المشاركة في الدوري الاوروبي.