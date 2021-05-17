اللجنة العُمانية للشطرنج تشارك في المؤتمر الدولي “الشطرنج من أجل الحرية”

شاركت اللجنة العُمانية للشطرنج في المؤتمر الدولي ” الشطرنج من أجل الحرية ” والذي جاء بتنظيم من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج ” عن بعد ” بمشاركة كافة الاتحادات الوطنية والإقليمية في العالم وقد مثل اللجنة خالد بن علي الريامي أمين السر، حيث تطرق المؤتمر إلى العديد من المواضيع المتعلقة بضرورة ادخال لعبة الشطرنج ضمن برامج التثقيف والتأهيل في السجون حول العالم كذلك تم استعراض التجارب التي قام بها الاتحاد الدولي للشطرنج من خلال الاتحادات الوطنية للشطرنج في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وأرمينيا والنرويج وروسيا وانجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

وتشير الدراسات المصاحبة التي أجريت خلال تنفيذ تلك البرامج إلى مساهمة الشطرنج في التقليل من إعادة الاجرام بالنسبة للسجناء الذين أطلق سراحهم وخضعوا لبرامج الشطرنج داخل السجون.

وقد ساهم الشطرنج في تحسين سلوك السجناء والحد من العنف مع النزلاء، وتطوير مهارات الاتصال والتواصل، مع تعزيز الاستخدام الإيجابي لأوقات الفراغ، كما ساهمت اللعبة بشكل كبير في تحسين قدرات السجناء في اتخاذ القرار والتفكير الإيجابي والتقليل من الاكتئاب والتوتر والقلق وتحفيزهم على التغيير للأفضل.

وأوصى الحضور بضرورة بدء باقي الدول بإدخال برامج لعبة الشطرنج في السجون، كما أكد الاتحاد الدولي للشطرنج على إقامة بطولة للشطرنج في شهر أكتوبر من العام الحالي بمناسبة اليوم العالمي للتربية في السجون.

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