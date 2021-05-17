الرئيس الأرجنتيني يؤكد أن بلاده جاهزة لاستضافة نهائيات كوبا أميركا

الأرجنتين ـ أ.ف.ب: أكّد الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديس أن بلاده المضيفة لمسابقة كوبا أميركا لكرة القدم مع كولومبيا، حاضرة لاستقبال النهائيات على ارضها على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.وقال الرئيس فرنانديس للقناة المحلية “سي5ن”: “اتفقنا مع كونميبول (الاتحاد القاري) على تنظيم كوبا أميركا وسنفعل ذلك مع القيود السارية”.وتابع “لقد تمّت استشارتنا ووافقنا (على تنظيم البطولة). مع كل العناية المطلوبة. ستكون كوبا أميركا من أجل النقل التلفزيوني، وعلينا أن نشير إلى ذلك”، في اشارة إلى اقامة المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.وأردف “نحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا في هذه الظروف، أما الباقي فيعتمد على كيفية تطور الأمور وما تريد كولومبيا فعله”.وتخيّم سحابة من الشكّ حول مصير مسابقة كوبا أميركا 2021 المؤجلة من العام الماضي، قبل شهر من موعد انطلاقها، بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة أميركا الجنوبية والتظاهرات العنيفة التي تجتاح كولومبيا، الدولة الثانية المضيفة، على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل. وعلى الرغم من سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبي، إلاّ أن السخط استمرّ وتحوّل إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة، في بلد يعاني من عنف مستمر وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا. وأدت المواجهات مع قوى الأمن إلى سقوط 42 قتيلاً و1500 جريح.من ناحيتها، تمر الأرجنتين بأصعب ظرف منذ بداية الجائحة، حيث ارتفع اجمالي عدد المصابين إلى 3,3 مليون حالة إيجابية وأكثر من 70 ألف وفاة.