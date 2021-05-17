أصدر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بيانا صحفيا حول موعد إقامة بطولة خليجي 25 في البصرة ، حيث أكد بأنه في إطار التنسيق القائم بين اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم واللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تم عقد اجتماع بين الطرفين، تم خلاله مناقشة الموعد المقترح لإقامة خليجي 25 في محافظة البصرة العراقية ، وبناء على ما تمت مناقشته في الاجتماع ، ووفقا لما تنص عليه لائحة لجنة المسابقات حول تاريخ إقامة البطولة ، فإنها سوف تقام خلال الفترة ما بين شهري ديسمبر 2021 ويناير 22م ، وفي ضوء ذلك ستعقد لجان اتحاد كأس الخليج العربي المختلفة خلال المرحلة المقبلة عدة اجتماعات للقيام بمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم هذا الحدث وتوقيته ، وسترفع التوصيات التي ستخرج بها هذه اللجان إلى الأمانة العامة من أجل رفعها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لمراجعتها والبت فيها بشكل رسمي .

ويؤكد اتحاد كأس الخليج العربي أن الاجتماعات التنسيقية بينه وبين اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي ستستمر، كما ستتواصل الزيارات التفقدية لأماكن الاستضافة من أجل الوقوف على سير العمل في المرافق التي يتم تجهيزها لاستقبال الحدث ، وذلك حرصا من الاتحاد الخليجي لضمان تقديم نسخة ناجحة ومميزة في خليجي 25 تنسجم مع المكانة الكبيرة لهذه البطولة في نفوس أبناء المنطقة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد كأس الخليج والاتحاد العراقي لكرة القدم يواصلان عقد الاجتماعات التنسيقية لضمان تقديم نسخة ناجحة في خليجي 25 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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