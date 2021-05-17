الفيصل الزبير يحصد المركز الثالث في السباق الثاني بالبطولة الدولية المفتوحة للتحمل GT

تجاوز خلالها كل التحديات على حلبة بول ريكارد الفرنسية

حصل المتسابق الدولي الفيصل الزبير على المركز الثالث في ختام المحطة الأولى للبطولة الدولية المفتوحة GT الذي أقيمت على حلبة بول ريكارد الفرنسية في السباق الثاني من هذه المحطة والتي شهدت منافسة كبيرة ومثيرة بين المتسابقين وشهدت تواجد 26 سيارة من مختلف المصانع ولمدة 70 دقيقة وهو انجاز آخر يضيفه المتسابق الفيصل في عالم المحركات العمانية وإنجاز يضاف الى سجلاته التي حققها خلال السنوات الماضية في بطولات بورشة الشرق الأوسط والتواجد بشكل بارز في البورشة سوبر كب.

ونجح الفيصل مع زميله الاسباني اندي سوشك من التواجد على منصات التتويج رغم المشاركة الأولى للفيصل في مثل هذه السباقات وعلى هذه الحلبة وكذلك قيادة الاسباني اندي سوشك لسيارات البورشة للمرة الاولى والتي تدخل كضيف جديد في عالم هذه البطولة ونجح خلالها السائقان تجاوز كافة التحديات، متجاوزين افضل قائدي السيارة في العالم في هذه النوعية من سباقات التحمل.

واقترب الثنائي الفيصل وسوشك من الحصول على المركز الأول في السباق الثاني بعد ان تمكنا من المنافسة على المقدمة طوال السابق الا ان بعض المتغيرات واحداث السباق حالت دون حصولهما على المركز الأول والتراجع الى المركز الثالث ، حيث وضع الفريق استراتيجيته في هذا السباق بالتواجد في أي مركز من المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام مما اضطر السائقين للمحافظة على رتم القيادة وعدم المجازفة بشكل كبير.

وكان الفيصل الزبير وزميله الاسباني اندي سوشك قد انهيا السباق الأول من المحطة الأولى بفرنسا في المركز الرابع في الترتيب العام وتمكنا من التعويض في السباق الثاني ليكونا رقما صعبا امام بقية الفرق التي تملك الخبرة الكبيرة في هذه البطولة.

ومع نهاية المحطة الأولى يحل فريق ليخنر لسباقات السيارة بقيادة السائقين الفيصل وسوشك في المركز الثالث في الترتيب العام بعد ختام المحطة الأولى بسباقين وبرصيد 18 نقطة ويسعى الفريق الى المنافسة على المراكز الأولى في الترتيب العام عبر المحطات الستة المتبقية للفريق حيث ستكون المشاركة القادمة للفيصل في البطولة عبر محطة بلجيكا يومي 19 و20 من الشهر القادم وعلى حلبة سبا.

ويشارك الفيصل وزميله سوشك في هذه البطولة في الفئة الأبرز وهي فئة البرو والتي يتواجد بها ابرز السائقين على مستوى العالم وتشهد هذه الفئة تنافسا كبيرا بين المتسابقين والمصنعين.

وتوج بالمركز الأول في نهاية السباق الثاني فريق فنيسينزو على متن سيارة لمبرجيني والمكون من مايكل بيرتا وفريدرك وفي المركز الثاني جاء نفس الفريق وعلى نفس السيارة وعبر السائقين مولين من إيطاليا ويوكاي من المانيا وحل فريق ليخنر في المركز الثالث عبر السائقين العماني الفيصل الزبير والاسباني اندي سوشك.

صدارة السباق

وفي السباق الثاني لمحطة فرنسا جاءت الانطلاقة لزميل الفيصل الاسباني سوشك وذلك على حسب نظام البطولة ، حيث كانت الانطلاقة في اليوم الأول للفيصل .. وخلال التجارب التأهيلية قاد سوشك بشكل جيد وتمكن في بادئ الامر من الحصول على المركز الأول الا انه تم كسر توقيته في الدورة الأخيرة لينتقل الى المركز الثالث على خط الانطلاقة.

ومع انطلاقة السباق تمكن سوشك من تجاوز صاحبي المركز الثاني والأول وظل في المركز الأول لقرابة 30 دقيقة وتراجعه للمركز الثاني اثرت على تاخره وتقدم ملاحقه للمركز الاول وذلك بعد محاولة تجاوز سيارة متأخرة من الفئات الأخرى وسعى بعدها لتجاوز صاحب المركز الأول في عدة محاولات.

وانتقلت بعدها القيادة الى المتسابق الفيصل الزبير مع فترة تغيير السائقين والذي تمكن من العودة الى المركز الأول سعى خلالها الفيصل الى المحافظة على هذا المركز وعدم المجازفة بالضغط متبعا توجيهات الفريق ومع تبقي 12 دقيقة تمكن قائد لمبرجيني من تجاوز الفيصل ومع تبقي الدورة الأخيرة دخل السائق الثاني للسيارة لمبرجيني امام الفيصل واخرجه من المسار وكاد ان يخسر خلالها نتيجة السباق في تدخل لم يرضي الفريق والفيصل وأقرت بعده لجنة التحكيم بعدم نية السائق التسبب بالحادث مما اضطر الفيصل الى انهاء السباق بهدوء والخروج بنتيجة المركز الثالث وجمع عدد من النقاط .

الفيصل الزبير:

المركز الثالث جاء بعد منافسة قوية وسعداء بنقاط الترتيب العام

اعرب المتسابق الدولي الفيصل الزبير عن سعادته بحصوله على المركز الثالث في السباق الثاني بمحطة فرنسا ، مضيفا : هو انجاز جديد يضاف الى سجل مشاركاتي الخارجية وهذا المركز جاء بعد منافسة قوية شهدها السباق وكذلك التحديات الكبيرة التي خضتها انا وزميلي بالتواجد في مثل هذه النوعية من سباقات التحمل كوني أشارك للمرة الأولى في هذه النوعية من السباقات وكذلك الفريق وزميلي يقود للمرة الأولى سيارة البورشة رغم خبرته الكبيرة في سباقات التحمل ونحن سعداء بهذا الإنجاز والذي سيكون دافعا كبير لنا لتحقيق الأفضل في المحطات القادمة.