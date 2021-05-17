الخيالة السلطانية تشارك فـي بطولة العالم للقدرة بإيطاليا بفريق مكون من «4» فرسان

■■ تأهلت الخيالة السلطانية للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للقدرة 2021، والتي ستقام في 22 من شهر مايو الجاري في مدينة بيزا بجمهورية إيطاليا، حيث ستشارك الخيالة السلطانية بفريق يمثل السلطنة في هذه المنافسة مكون من (4) فرسان. ■■

وأكد الدكتور سرحان بن سالم الزيدي مدير عام الخيالة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني أن الخيالة السلطانية أكملت كافة تحضيراتها للمشاركة والمنافسة في هذه البطولة، وأشار إلى أن التأهل إلى بطولة كأس العالم للقدرة يعد إنجازاً يضاف إلى إنجازات الخيالة السلطانية المتوالية، تحقق من خلال الخطة التي وُضعت للمشاركة والمنافسة في هذه البطولة،حيث اجتياز فرسان الخيالة السلطانية عددا من السباقات التي نظمها الاتحاد الدولي للفروسية في عدة دول، مما أهلهم للمشاركة في هذه المسابقة العالمية، رافق ذلك العزيمة التي اتسم بها الفرسان والجهد المبذول من الجهازين الفني والإداري للفريق وإصرارهم على التأهل رغم الظروف التي يمر بها العالم خلال هذه الفترة والمتمثلة في جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19

مشاركة 35 دولة

سيشارك في منافسات بطولة العالم للقدرة إيطاليا 2021 (90) فارساً وفارسة من (35) دولة من مختلف دول العالم،وتبلغ مسافة مسارات البطولة (160) كم موزعة على (6) مراحل،تبلغ مسافة المرحلة الأولى (33,200) كم، وفيما تبلغ المرحلة الثانية (24) كم، وتبلغ المرحلة الثالثة (32,800) كم،فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة (26) كم، والمرحلة الخامسة (24) كم، وبينما تبلغ المرحلة السادسة (20)كم .

فرسان السلطنة

ستمثل الخيالة السلطانية السلطنة في بطولة العالم للقدرة 2021م بمشاركة (4) فرسان بعد اجتيازهم لسباقات دولية نظمها الاتحاد الدولي للفروسية في أوروبا وهم الفارس محمود بن مرهون الفوري على صهوة الفرس (دليلة)،والفارس عادل بن سعيد البلوشي على صهوة الفرس (توسكان)،والفارس أحمد بن سالم الحمداني على صهوة الحصان (فينورد)،والفارس حسين بن علي الفارسي على صهوة الحصان (رافال دي كارير).

التأهل السادس

الجدير بأن الخيالة السلطانية تأهلت في تاريخها (5) مرات إلى بطولة العالم للقدرة والتحمل وهذه المرة السادسة التي تتأهل فيها إلى نهائيات بطولة العالم للقدرة، حيث تأهلت إلى بطولة العالم للقدرة ماليزيا 2008م، وبطولة العالم للقدرة بريطانيا 2012م، و بطولة العالم للقدرة فرنسا 2014م، وبطولة العالم للقدرة سلوفاكيا 2016م، وبطولة العالم لألعاب الفروسية أمريكا 2018م، وبطولة العالم للقدرة إيطاليا 2021م، وكانت النتيجة الأبرز للخيالة السلطانية تحقيقها المركز الثالث وتتويجها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للقدرة والتي أقيمت في بريطانيا 2012م .

تحضيرات التأهل

بدأت الخيالة السلطانية التحضير للتأهل لبطولة العالم للقدرة من خلال المشاركة في عدد من السباقات الدولية التي نظمها الاتحاد الدولي للفروسية في أوروبا وخاض الفرسان تدريباتهم تحت إشراف المدرب الفرنسي ( رومان لابورت )، وبذل الفرسان قصارى جهدهم لتجاوز مرحلة الإعداد ثم المنافسة والتأهل لبطولة العالم للقدرة 2021م، والتي كان من المقرر إقامتها في سبتمبر 2020م، ونظراً للتأثير الكبير لجائحة فيروس كورونا كوفيد (19) إلى جانب انتشار فيروس هربس الخيول في أوروبا مما أدى إلى التأثير على الخطة التي وضعتها الخيالة السلطانية في تأهيل مجموعة من الفرسان والخيول ليكونوا في قائمة الاحتياط.

أبرز السباقات

شارك فرسان الخيالة السلطانية في عدد من السباقات الدولية التي نظمها الاتحاد الدولي للفروسية في أوروبا وذلك للمنافسة واجتياز السباقات لضمان التأهل إلى بطولة العالم للقدرة إيطاليا 2021،ومن أبرز تلك السباقات اجتاز الفارس محمود الفوري على صهوة الفرس دليلة منافسات سباق كاستروس الفرنسي الذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120كم، كما اجتاز الفارس صالح البلوشي على صهوة الفرس الريجا منافسات نفس السباق.وتمكن الفارس حسين الفارسي على صهوة الحصان المهلب من اجتاز منافسات سباق بوش الألماني والذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 90كم.فيما اجتاز الفارس محمود الفوري على صهوة الحصان خنجر منافسات سباق كومبين الفرنسي والذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كم .

واستطاع الفارس عادل البلوشي على صهوة الفرس سلام اجتاز منافسات سباق باردي سفن الفرنسي الذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 90 كم، وتخطى الفارس علي الفارسي على صهوة الحصان رافال دي كارير منافسات سباق جوليانس الفرنسي والذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 122كم، واجتاز الفارس أحمد الحمداني على صهوة الحصان فينورد منافسات سباق كاستل سلجرات الفرنسي والذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 160 كم، واجتاز الفارس محمود الفوري على صهوة الفرس دليلة منافسات سباق فونتن فريدا الإيطالي الذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 160 كم، كما اجتاز الفارس عادل البلوشي على صهوة الفرس توسكان منافسات السباق نفسه.