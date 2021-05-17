بعثة منتخبنا تخضع للفحوصات الطبية واليوم أولى الحصص التدريبية بقيادة برانكو

متابعة ـ صالح البارحي :

يتمنى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون الوصول لأعلى درجات الجاهزية للأحمر العماني قبل انطلاق صافرة استكمال مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022م ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م ، بالاضافة إلى لقاء الصومال في ملحق كأس العرب بتاريخ 20 يونيو ، وذلك من خلال معسكره الثالث الذي ينخرط فيه المنتخب في إمارة دبي بدءا من أمس الأول بعد معسكرين سابقين في ذات المكان ، خاض في المعسكر الأول لقائين وديين أمام الاردن (صفر/صفر) وأمام الهند (1/1) ، فيما لم يتمكن من خوض أي لقاء ودي في المعسكر الثاني سوى تقسيمة بين فريقين من لاعبي المنتخب . الأحمر العماني سيخوض لقائين وديين في المعسكر الحالي الأول أمام تايلاند يوم 25 مايو والثاني أمام إندونيسيا يوم 29 مايو قبل السفر بتاريخ 30 من ذات الشهر إلى العاصمة القطرية الدوحة للدخول في صراع استكمال التصفيات الآسيوية من خلال المواجهات الثلاث المتبقية له أمام قطر والمقرر لها الاثنين 7 يونيو ، وأمام أفغانستان يوم الجمعة 11 يونيو ، واللقاء الأخير يوم الثلاثاء 15 يونيو أمام بنجلاديش ، فيما سيلعب لقاء ملحق كأس العرب أمام الصومال بتاريخ 20 يونيو إن شاء الله تعالى .

فحوصات

خضعت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في دبي إلى الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، وهو الإجراء الاحترازي الذي يفرضه البروتوكول الطبي قبل خوض التدريبات الجماعية التي وضعها الكرواتي برانكو ضمن جدوله الزمني لتجهيز الاحمر بشكل مثالي قبل السفر إلى الدوحة ، وفور ظهور نتائج الفحوصات سيبدأ تنفيذ البرنامج بالشكل المطلوب .

تدريب خفيف

من المقرر أن يقوم لاعبو منتخبنا مساء أمس بإجراء تدريب خفيف للدخول تدريجيا في أجواء المعسكر ، ومن باب أولى فإن تمارين إزالة الإرهاق وتهيئة اللاعبين لخوض التدريبات بعد فترة توقف أعقبت المعسكر السابق ستكون حاضرة بشكل مباشر ، تحسبا لأي إصابات لا قدر الله قد تضاعف من الصعوبات التي يعانيها الجهاز الفني حاليا بإصابة محمد المسلمي وأحمد الخميسي وعدم جاهزية خالد البريكي كذلك ، خاصة وأن الثلاثي يلعبون في ذات المركز بالخطوط الخلفية التي سيقع عليها عبء كبير في مواجهات المرحلة المقبلة من التصفيات وبعدها مباراة الملحق أمام الصومال بكأس العرب .

بداية التدريبات

الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش حدد مساء اليوم بداية لتنفيذ البرنامج المحدد بالمعسكر فعليا ، حيث ستكون ملاعب الاتحاد الإماراتي التي احتضنت تدريبات منتخبنا في المعسكرين السابقين حاضنة لتدريبات الأحمر في هذا المعسكر كذلك ، ومن باب أولى فإن الحاجة الماسة إلى إعادة اللاعبين إلى جاهزيتهم البدنية تحتاج إلى وقت ليس بالقصير في ظل توقف المنافسات الكروية محليا وغياب اللاعبين عن المباريات التنافسية منذ وقت طويل، ناهيك عن قصر الفترة الزمنية قبل انطلاق منافسات التصفيات المزدوجة ولقاء الملحق أمام الصومال كذلك .

29 لاعبا

وكان الكرواتي برانكو قد استدعى 29 لاعبا لمعسكر دبي وهم: فايز الرشيدي وأحمد الرواحي وإبراهيم المخيني وخالد البريكي وعمران الحيدي وعصام الصبحي وفهمي دوربين وجمعة الحبسي وعبد العزيز المقبالي وعلي البوسعيدي وأحمد الكعبي وجميل اليحمدي وأرشد العلوي وعبد الله فواز ومحمد المسلمي وحارب السعدي ويزيد المعشني وأمجد الحارثي وزاهر الأغبري وصلاح اليحيائي وعمر الفزاري ومحسن جوهر وياسين الشيادي ومحمد الغافري وعبدالعزيز المقبالي وخالد الهاجري ومحسن الغساني وسعود الحبسي والمنذر العلوي.