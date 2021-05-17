موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي القادمة 2021/05/18 في البريمرليج وترتيب الدوري والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، والتي ينتظرها عشاق الكرة الانجليزية المباراة التي ستقام على ملعب تشيلسي ستامفورد بريدج، المباراة ثأريه بعد أن توج ليستر منذ أيام قليلة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي وفاز عليه في نهائي الكأس بهدف مقابل لاشيء ليتوجد بأول ألقابه، وكان ليستر قد فاز أيضاً على تشيلسي في الدور الأول بهدفين مقابل لاشيء، ليصبح ليستر عقدة البلوز هذا الموسم، والفريقين يسعيان لتعزيز مراكزهم في ترتيب الدوري، حيث يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 64 نقطة، بينما ليستر الفريق الضيف يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة، في ظل سعي ليفربول حامل اللقب في الدخول إلى المربع الذهبي، المؤهل لدوري الأبطال والذي يحتل المركز الخامس برصيد 63 نقطة أي بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي، لذا فالمباراة من المنتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين.

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري

19.15 :- بالتوقيت الدولي.

20.15 :- بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

21.15 :- بتوقيت القاهرة، السودان، ليبيا.

22.15 :- بتوقيت السعودية، قطر، سوريا، العراق، الكويت، الأردن، فلسطين، البحرين.

23.15 :- بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عًمان.

ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز قبل مباراة اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 36 26 5 5 2 29:76 47 83 2 مانشستر يونايتد 36 20 10 6 2 42:70 28 70 3 ليستر سيتي 36 20 6 10 2 44:65 21 66 4 تشيلسي 36 18 10 8 2 33:55 22 64 5 ليفربول 36 18 9 9 2 42:63 21 63 6 توتنهام هوتسبير 36 17 8 11 2 41:63 22 59 7 وست هام يونايتد 36 17 8 11 2 46:56 10 59 8 إيفرتون 36 16 8 12 2 43:46 3 56 9 آرسنال 36 16 7 13 2 38:50 12 55 10 ليدز يونايتد 36 16 5 15 2 53:57 4 53 11 أستون فيلا 36 14 7 15 2 44:51 7 49 12 وولفرهامبتون 36 12 9 15 2 49:35 -14 45 13 كريستال بالاس 36 12 8 16 2 61:40 -21 44 14 ساوثهامتون 36 12 7 17 2 63:47 -16 43 15 بيرنلي 36 10 9 17 2 51:33 -18 39 16 نيوكاسل يونايتد 36 10 9 17 2 62:43 -19 39 17 برايتون 36 8 14 14 2 42:37 -5 38 18 فولهام 36 5 12 19 2 50:26 -24 27 19 وست بروميتش ألبيون 36 5 11 20 2 70:33 -37 26 20 شيفيلد يونايتد 36 6 2 28 2 62:19 -43 20

القنوات الناقلة مباراة تشيلسي وليستر سيتي

تنقل جميع مباريات البريمرليج على قنوات بي إن سبورت في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، ومباراة اليوم سوف تنقل على قنوات.

bein sports HD 1 premium bein sports 4k HD R

معلق مباراة تشيلسي وليستر سيتي الليلة

أعلنت إدارة قنوات بي إن القطرية أن المعلق التونسي الشهير، عصام الشوالي هو معلق المباراة المرتقبة بين الفريقين.

بطاقة مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي القادمة