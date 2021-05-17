موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي ومعلق المباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي فريقا تشيلسي وليستر سيتي في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن في مباراة مصيرية لتحديد المتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم>

يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 66 نقطة فيما يحتل البلوز تشيلسي المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد برصيد 64 نقطة متفوقا على ليفربول بطل الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة، إذ يحتاج تشيلسي للفوز في مباراة الغد لضمان التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة من البريميرليغ، وبالمقابل يحتاج ليستر سيتي إلى التعادل فقط لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي

ستقام المباراة بين الفريقين غداً الثلاثاء الموافق 18 مايو في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت السعودية التاسعة والربع مساء بتوقيت مصر في مباراة مكررة لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي فاز فيها فريق ليستر سيتي بهدف نظيف سجله لاعبه يوري تيليمانس ليظفر فريق ليستر سيتي باللقب، ويسعى فريق تشيلسي لرد اعتباره بعد خسارته في إطار الدوري ذهابا أيضا بهدفين نظيفين ليحقق أول فوز على فريق الثعالب هذا الموسم بعد هزيمتين متتاليتين.

معلق مباراة تشيلسي وليستر سيتي

عينت قنوات Bein sport القطرية الناقل الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز المعلق التونسي عصام الشوالي للتعليق على أحداث اللقاء الذي سيحدد بشكل كبير الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في موسم استثنائي للفرق الإنجليزية بعدما تأهلت ثلاث فرق إلى نهائي البطولتين الأقوى على الصعيد الأوروبي فتأهل كل من مانشستر سيتي وتشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وتأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي ليلاقي فريق فياريال الإسباني.