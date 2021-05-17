نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة فولهام ومانشستر يونايتد Fulham VS Man United ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتابعون القنوات الناقلة لمباراة فولهام ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو ضمن منافسات ومباريات الجولة 37 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز في موسمه الجاري، حيث يستضيف نادي مان يونايتد نظيره علي ارضية ملعب اولد ترافورد، ويتساءل عشاق كرة القدم الانكليزية عن موعد مباراة مان يونايتد ضد فولهام اليوم، ونحن في هذه المقالة سنوافيكم بتفاصيل توقيت المباراة وأهم ما تم الإعلان عنه حول اللقاء المرتقب من حيث اسماء الحكام والمعلقين وأيضا التشكيل المتوقع فتابعونا.

القنوات الناقلة لمباراة فولهام ومانشستر يونايتد

تقوم مجموعة قنوات بين سبورت بعرض كافة مباريات البريميرليج منذ العديد من السنوات، كما تقوم بعرض العديد من البرامج الرياضية وأهم الاخبار الرياضية علي قناة بي ان سبورت الاخبارية المجانية، وسنوافيكم باسماء القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد ضد فولهام اليوم.

موعد مباراة مان يونايتد ضد فولهام

تتجه انظار عشاق كرة القدم الاوروبية عموما والانجليزية خصوصا صوب ملعب اولد ترافورد فور أن تنطلق صافرة الحكم معلنة بدء المباراة، وذلك في تمام الساعة:

5:00 مساء بتوقيت غرينيتش.

6:00 مساء بتوقيت دول المغرب العربي.

7:00 مساء بتوقيت القاهرة والسودان.

8:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

9:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد وفولهام

يمكنكم مشاهدة مباراة فولهام اليوم بالإضافة إلي كافة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز من خلال تنزيل تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium والجدير بالذكر أنها قناة مشفرة تحتاج إلي دفع اشتراكات شهرية حتي تتمكن من مشاهدة جميع المباريات المعروضة علي القناة الرياضية.

كما يمكنك متابعة مباراة مان يونايتد ضد فولهام من خلال قناة beIN Sports HD 1 English الناطقة باللغة الانجليزية والتي تقوم بعرض كافة مبارياتها بالتعليق الانجليزي، كما يمكنك متابعة المباريات من خلال قناة بي ان سبورت كونكت beIN Sports Connect.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: هندرسون الدفاع: بيساكا، بايلي، ليندلوف، لوك شو الوسط: بوجبا، ماكتوميناي، برونو، فريد الهجوم: راشفورد، كافاني

معلق مباراة ماتشستر يونايتد وفولهام

قامت مجموعة قنوات بي ان سبورت العربية القطرية بالإعلان عن معلق مباراة فولهام ومان سونايتد بالجولة 37 من الدوري الانجليزي، وهو المعلق حسن العيدروس.

لم يتم الإعلان عن طاقم التحكيم الخاص بالمباراة المرتقبة حتي الآن، تابعونا لمعرفة حكم المباراة فور الإعلان عنه.