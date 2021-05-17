نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون بالدوري الانكليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون ضمن منافسات ومباريات الجولة 37 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز في موسمه الحالي والذي اوشك علي الانتهاء، فعمر الدوري الانكليزي 38 اسبوعا ثم يتم الإعلان عن بطل الدوري رسميا، لذا يترقب عشان كرة القدم الانجليزية أهم مباريات الاسبوع في الدوري، ومن أهمها مباراة مان سيتي وبرايتون، تابعونا لمعرفة موعد المباراة والتشكيل المتوقع وأهم التفاصيل الخاصة باللقاء المرتقب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

تقوم مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بعرض كافة مباريات الدوري الانجليزي البريميرليج رسميا، فهي مجموعة القنوات الوحيدة الحاصلة علي حقوق بث كافة اللقاءات القادمة، والجدير بالذكر أن مباراة برايتون ضد مان سيتي القادمة ستذاع بتقنية الشاشة الفائقة علي قناة بين سبورت 1 بريميوم الرياضية العربية.

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موعد مباراة مان سيتي ضد برايتون القادمة

6:00 مساء بتوقيت غرينيتش

7:00 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

8:00 مساء بتوقيت العاصمة المصرية

9:00 مساء بتوقيت المدينة المنورة

10:00 مساء بتوقيت ابو ظبي

تشكيل مان سيتي المتوقع

البرازيلي إيديرسون في حراسة المرمى.

رباعي خط الدفاع: كايل واكر – ستونز – روبين دياز – زينيتشينكو.

وسط الميدان: فيرناندينيو – جوندوجان – بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز – فيران توريس – فودين.

مباراة مان سيتي القادمة

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا علي غريمه برايتون في الاسبوع 37 من الدوري الانجليزي البريمير ليغ 2021، فيريد مان سيتي أن يواصل في مسيرته لتحقيق المزيد من الانتصارات وجمع المزيد من النقاط للحفاظ علي مكانه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.