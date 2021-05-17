- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون بالدوري الانكليزي في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون ضمن منافسات ومباريات الجولة 37 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز في موسمه الحالي والذي اوشك علي الانتهاء، فعمر الدوري الانكليزي 38 اسبوعا ثم يتم الإعلان عن بطل الدوري رسميا، لذا يترقب عشان كرة القدم الانجليزية أهم مباريات الاسبوع في الدوري، ومن أهمها مباراة مان سيتي وبرايتون، تابعونا لمعرفة موعد المباراة والتشكيل المتوقع وأهم التفاصيل الخاصة باللقاء المرتقب.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون
تقوم مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بعرض كافة مباريات الدوري الانجليزي البريميرليج رسميا، فهي مجموعة القنوات الوحيدة الحاصلة علي حقوق بث كافة اللقاءات القادمة، والجدير بالذكر أن مباراة برايتون ضد مان سيتي القادمة ستذاع بتقنية الشاشة الفائقة علي قناة بين سبورت 1 بريميوم الرياضية العربية.
man city vs brighton
موعد مباراة مان سيتي ضد برايتون القادمة
- 6:00 مساء بتوقيت غرينيتش
- 7:00 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس
- 8:00 مساء بتوقيت العاصمة المصرية
- 9:00 مساء بتوقيت المدينة المنورة
- 10:00 مساء بتوقيت ابو ظبي
تشكيل مان سيتي المتوقع
البرازيلي إيديرسون في حراسة المرمى.
رباعي خط الدفاع: كايل واكر – ستونز – روبين دياز – زينيتشينكو.
وسط الميدان: فيرناندينيو – جوندوجان – بيرناردو سيلفا.
خط الهجوم: رياض محرز – فيران توريس – فودين.
مباراة مان سيتي القادمة
يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا علي غريمه برايتون في الاسبوع 37 من الدوري الانجليزي البريمير ليغ 2021، فيريد مان سيتي أن يواصل في مسيرته لتحقيق المزيد من الانتصارات وجمع المزيد من النقاط للحفاظ علي مكانه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.
|المباراة
|man city vs brighton
|البطولة
|الدوري الانجليزي الجولة 37
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء 18 مايو الساعة 8 م بتوقيت القاهرة
|الملعب
|فالمر
|القنوات الناقلة
|بي ان سبورت بريميوم
أهم مباريات اليوم
- مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الانجليزي في تمام السعة 8:00 م بتوقيت السعودية والساعة 7:00 م بتوقيت القاهرة
- برايتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية والساعة 8:00 م بتوقيت القاهرة
- مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الانجليزي تمام الساعة 10:15 بتوقيت السعودية والساعة 9:15 م بتوقيت القاهرة
- مباراة الوداد الرياضي واولمبيك اسفي في تمام الساعة 11:30 م بتوقيت السعودية والساعة 10:30 م بتوقيت القاهرة
نتيجة مباراة مان سيتي وبرايتون
تابعونا في موقعنا المميز لمعرفة نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، وهذا فور انتهاء المباراة، كما نعرض لكم ملخص المباراة وأهم احداثها وتفاصيل جميع أهداف مباراة مان سيتي ضد برايتون اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون بالدوري الانكليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.