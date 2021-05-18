نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وتوقيت مباراة الهلال والأهلى السعودي للأسبوع 28 لدورى كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والأهلي السعودي من المباريات المنتظرة من فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأسبوع 28 للموسم 2020 – 2021 في السطور القادمة نستعرض المزيد من التفاصيل عن موعد وتوقيت مباراة الهلال والأهلى السعودي للأسبوع 28 لدورى كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة للمباراة الكلاسيكو بالجولة الثامنة والعشرين.

موعد وتوقيت مباراة الهلال والأهلى السعودي

من المقرر ان يستضيف فريق الهلال السعودي على أرض فريق الأهلي السعودي في يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 من مايو 2021، من فعاليات الجولة 28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن تتم المباراة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة الكبرى، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي السعودي

مباراة الهلال والأهلي السعودي سوف يتم نقلها لمتابعة أحداثها عبر القنوات الرياضية السعودية، ويتم نقل المباراة بتعليق المعلق الكبير الغني عن التعريف فهد العتيبي وتحت قيادة مدرب الهلال السعودي روجيريو ميكالي، ومدرب الأهلي السعودي فلادان ميلوجيفيتش.

كما يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة الهلال والأهلي السعودي عبر ضبط تردد القنوات الرياضية السعودية عبر الترددات التالية عبر الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات وبدر سات: