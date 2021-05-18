- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وتوقيت مباراة الهلال والأهلى السعودي للأسبوع 28 لدورى كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة الهلال والأهلي السعودي من المباريات المنتظرة من فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأسبوع 28 للموسم 2020 – 2021 في السطور القادمة نستعرض المزيد من التفاصيل عن موعد وتوقيت مباراة الهلال والأهلى السعودي للأسبوع 28 لدورى كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة للمباراة الكلاسيكو بالجولة الثامنة والعشرين.
موعد وتوقيت مباراة الهلال والأهلى السعودي
من المقرر ان يستضيف فريق الهلال السعودي على أرض فريق الأهلي السعودي في يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 من مايو 2021، من فعاليات الجولة 28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن تتم المباراة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة الكبرى، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي السعودي
مباراة الهلال والأهلي السعودي سوف يتم نقلها لمتابعة أحداثها عبر القنوات الرياضية السعودية، ويتم نقل المباراة بتعليق المعلق الكبير الغني عن التعريف فهد العتيبي وتحت قيادة مدرب الهلال السعودي روجيريو ميكالي، ومدرب الأهلي السعودي فلادان ميلوجيفيتش.
كما يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة الهلال والأهلي السعودي عبر ضبط تردد القنوات الرياضية السعودية عبر الترددات التالية عبر الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات وبدر سات:
- أولًا يتم ضبط التردد من خلال القمر الصناعي النايل سات يمكنك ضبط التردد الشبكي 12149 مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4
- كما يمكن أيضًا استقبال القنوات الرياضية السعودية ومتابعة مباراة الهلال والأهلي السعودي عبر القمر الصناعي العرب سات بجودة SD من خلال التردد الشبكي 12523 وباستقطاب رأسي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6
- أيضًا من خلال القمر الصناعي بدر سات يتم استقبال القنوات الرياضية السعودية ومتابعة مباراة الكلاسيكو المقبلة في يوم الأربعاء بضبط التردد 10810 وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد وتوقيت مباراة الهلال والأهلى السعودي للأسبوع 28 لدورى كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة للمباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.