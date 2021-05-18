نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيرنلى وليفربول فى الدورى الانجليزى للأسبوع 37 والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق وجماهير نادي ليفربول الإنجليزي، المباراة المرتقبة ضد فريق بيرنلي ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي في آطار حجز مقعد يؤهله إلي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز الغالي الذي حققه ليفربول في الجولة الماضية في الثواني الأخيرة أمام وست بروميتش ألبيون بهدف حارس الفريق أليسون بيكر قبل صفارة النهاية بثواني.

ونجح ليفربول في اقتناص الثلاث نقاط والحفاظ علي حظوظه في التأهل إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن حقق الفوز علي النادي الهابط إلي الدرجة الثانية وست بروميتش بنتيجة 2-1 أحرز لليفربول النجم المصري محمد صلاح وحارسه في الثواني الأخيرة.

وينتظر جماهير ليفربول مواجهة فريقي تشيلسي وليستر سيتي المقبلة، حيث أن نتيجة للمواجهة المرتقبة تصب في صالح ليفربول في حالة الفوز علي فريق بيرنلي التي تقام علي ملعب تورف مور ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي

من المقرر أن يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره بيرنلي في أطار الجولة الـ 37 من منافسات الدوري الإنجليزي علي ملعب توروف مور يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 من مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت مصر، العاشرة والربع مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي

تمتلك شبكة قنوان بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط بشكل حصري علي شاشاتها، ومن المقرر أن تبث المباراة بين ليفربول وبيرنلي علي قنواتها وذلك بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وفي حالة عدم التمكن من مشاهدة المباراة علي التلفاز فيمكن متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر والتي تقدمها عدد من المواقع الأخبارية وجوجل.

تشكيل بيرنلي المتوقع

من المتوقع أن يبلعب شون دايش مدرب فريق بيرنلي بتشكيل 4-4 -2 والتي يلعب بها في المباريات الماضية بتشكيل متوقع من:

حارسة المرمي: بايلي بيكوك فاريل

في الدفاع: تشارلي تايلور – بن ميي – جيمس تاركوفسكي – ماثيو لوتون

خط الوسط: دوايت ماكنيل – جاك كورك – آشلي ويستوود – جوش برونهيل

في الهجوم: كريس وود – ماتاي فيدرا

تشكيل ليفربول المتوقع

من المتوقع أن يدفع يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي بالقوة الضاربة أمام فريق بيرنلي لضمان التأهل إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما أعلن النادي إصابة ديوجو جوتا وغيابه حتي نهاية الموسم والذي يعني عدم مشاركته في المباراة المقبلة، ومن المتوقع يبدأ ليفربول بطريقة لعب 4-3- 3 وبتشكيل متكون من: