نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبيرنلي القادمة والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، يلتقي ليفربول ضد بيرنلي يوم الأربعاء القادم الموافق 19 مايو 2021، حيث يستضيف استاد “تيرف مور” لقاء مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، يسعى يورجن كلوب المدير الفني لليفر وبقيادة نجم الريدز محمد صلاح للفوز بالمباراة، والحصول على نقاط المباراة الثلاث ومواصلة الضغط على تشيلسي، صاحب المركز الرابع برصيد 64 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الليفر للدخول بدلاً منه في المربع الذهبي، لكي يستطيع المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة القادمة، حيث أن تشيلسي سيلعب مباراة قوية أمام ليستر سيتي ويأمل ليفربول تعثر البلوز في هذه المباراة.

كاد ليفربول أن يقع في فخ التعادل في الجولة السابقة أمام “وست بروميتش”، في الجولة 36 لولا براعة حارسه الأمين “أليسون بيكر”، عندما سجل هدف التقدم في آخر الثواني من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، فوز جدد الآمال للريدز من جديد، فوز قد يقوده إلى المربع الذهبي، ثم المشاركة في دوري الأبطال، لذلك كل مباراة يقودها الليفر هي مباراة كؤوس لا مجال فيها للهزيمة أو التعادل الفوز وفقط، إذا كان يرغب في التواجد مع الكبار في بطولة الكبار دوري الأبطال.

من ناحية أخرى يدخل بيرنلي اللقاء بلا أي ضغوط، فهو لا ينافس على لقب الدوري ولا يصارع الهبوط هو في وسط الجدول، حيث يحتل بيرنلي المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة، لذلك من المتوقع أن يلعب مباراة للمتعة والفوز معاً، ولحصد النقاط الثلاث رغم قوة المنافس واحتياجه الشديد لنقاط المباراة، لكن انت في حضرة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث اللا منطق، ولا يمكن أن تتوقع نتيجة مباراة مهما كان ترتيب الفريقين في جدول المسابقة.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

سوف تنطلق المباراة يوم الأربعاء القادم الموافق 19 مايو 2021، حيث يحل ليفربول ضيفاً على غريمه بيرنلي على استاد “تيرف مور”، وذلك حسب التوقيتات التالية:

20:15:- الثامنة وربع مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:15:- التاسعة وربع بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:15:- العاشرة وربع بتوقيت مكة المكرمة ومن يشاركها في نفس التوقيت.

23:15:- الحادية عشر وربع بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 36 26 5 5 2 29:76 47 83 2 مانشستر يونايتد 36 20 10 6 2 42:70 28 70 3 ليستر سيتي 36 20 6 10 2 44:65 21 66 4 تشيلسي 36 18 10 8 2 33:55 22 64 5 ليفربول 36 18 9 9 2 42:63 21 63 6 توتنهام هوتسبير 36 17 8 11 2 41:63 22 59 7 وست هام يونايتد 36 17 8 11 2 46:56 10 59 8 إيفرتون 36 16 8 12 2 43:46 3 56 9 آرسنال 36 16 7 13 2 38:50 12 55 10 ليدز يونايتد 36 16 5 15 2 53:57 4 53 11 أستون فيلا 36 14 7 15 2 44:51 7 49 12 وولفرهامبتون 36 12 9 15 2 49:35 -14 45 13 كريستال بالاس 36 12 8 16 2 61:40 -21 44 14 ساوثهامتون 36 12 7 17 2 63:47 -16 43 15 بيرنلي 36 10 9 17 2 51:33 -18 39 16 نيوكاسل يونايتد 36 10 9 17 2 62:43 -19 39 17 برايتون 36 8 14 14 2 42:37 -5 38 18 فولهام 36 5 12 19 2 50:26 -24 27 19 وست بروميتش ألبيون 36 5 11 20 2 70:33 -37 26 20 شيفيلد يونايتد 36 6 2 28 2 62:19 -43 20

القنوات الناقلة والمعلق

سوف تنقل المباراة عبر شاشة beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق الكبير “حفيظ دراجي”.

بطاقة مباراة ليفربول وبيرنلي القادمة