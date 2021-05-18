موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والأهلي، يلتقي الهلال والأهلي يوم الأربعاء القادم الموافق 19 مايو 2021، على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، الهلال على بعد خطوات بسيطة للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، والسابعة عشر في تاريخ النادي السعودي العريق، فرغم تعادل الهلال في الجولة السابقة أمام الباطن، إلا أن أقرب منافسيه الشباب والاتحاد لم يستغلوا هذا التعادل، فالشباب خسر أمام الاتفاق والاتحاد تعاد أمام ضمك بهدف لمثله، يدخل الزعيم المباراة وهو في قمة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز الأول برصيد 52 نقطة من 27 مباراة، استطاع أن ينهي 15 مباراة بالفوز لصالحه، وتعادل في 7 وخسر 5 مباريات، ويمتلك الزعيم أقوى دفاع في الدوري السعودي حيث لم يدخل مرماه سوى 24 هدف فقط.

بينما يسعى الأهلي المنتشي بالفوز في الجولة السابقة، للفوز بالمباراة وقلب الطاولة على الهلال وتغيير شكل الدوري السعودي من جديد، وهذا ما يتمناه الشباب والاتحاد حيث أنهم ينتظرون أي تعثر للهلال للانقضاض على القمة من جديد، يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 38 نقطة، ويسعى للفوز بالمباراة والوصول إلى النقطة 41، وتخطي الفتح صاحب المركز السابع بنفس رصيد الأهلي 38 نقطة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية من كلا الفريقين، حيث يسعى كل فريق للفوز بالمباراة وانتزاع النقاط الثلاث.

سر النقطة 57 الحاسمة للقب الدوري لصالح الهلال

الهلال يكفيه لحسم اللقب فوز وتعادلين، لكي يصل إلى النقطة 57، بصرف النظر عن نتيجة المنافسين له الشباب والاتحاد، فلو فاز أقرب منافسيه وهو الشباب فيما تبقى له من مباريات سوف يصل إلى النقطة 57، وفي هذه الحالة سوف يتوج الزعيم باللقب، وذلك لأن المواجهات المباشرة بين الفريقين لصالح الهلال، وهذه هي لائحة الدوري السعودي للمحترفين، إذا تساوى الفريقين في عدد النقاط سوف يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهم.

موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة

يلتقي الهلال أمام الأهلي يوم الأربعاء القادم الموافق 19 مايو 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

18:00:- السادسة بتوقيت جرينتش.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 27 15 7 5 3 24:51 27 52 2 الشباب 27 14 6 7 3 41:55 14 48 3 التعاون 28 13 8 7 2 27:42 15 47 4 الاتحاد 27 12 11 4 3 27:40 13 47 5 النصر 27 12 6 9 3 36:48 12 42 6 الإتفاق 27 12 5 10 3 43:43 0 41 7 الفتح 28 11 5 12 2 53:50 -3 38 8 الأهلي 27 11 5 11 3 48:41 -7 38 9 الفيصلي 28 9 9 10 2 39:39 0 36 10 الرائد 27 10 5 12 3 39:40 1 35 11 القادسية 28 8 10 10 2 43:40 -3 34 12 أبها 27 10 4 13 3 46:39 -7 34 13 الباطن 27 7 9 11 3 48:36 -12 30 14 الوحدة 27 9 3 15 3 55:38 -17 30 15 ضمك 27 7 8 12 3 47:38 -9 29 16 العين 27 5 5 17 3 54:30 -24 20

القنوات الناقلة والمعلق

سوف تنقل المباراة عبر قناة KSA Sports 1 HD.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “فهد العتيبي”.

بطاقة مباراة الهلال والأهلي القادمة