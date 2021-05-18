موعد مباراة الشباب والعين اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير خالد بن سلطان مباراة الشباب ضد العين اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 في افتتاح مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي الذي يشهد مباريات قوية في نفس الجولة تجمع في أهمها فريق أهلي جدة ضد الهلال متصدر جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه فريق الشباب الذي واصل نزيف النقاط في البطولة التي اعتلى صدارة ترتيبها لفترة طويلة قبل أن تسوء نتائجه في المباريات الست الأخيرة التي فقد خلالها 14 نقطة ليتراجع للمركز الثاني في جدول الترتيب، وسينطلق موعد مباراة الشباب والعين السعودي اليوم في السابعة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

الشباب ضد العين في مباراة قوية يأمل فيها الليوث تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن تلقى الخسارة الثانية على التوالي في الجولة الماضية ضد فريق الاتفاق بأربعة أهداف سجلها كلا من وليد أزارو “هدفين”، الكويكبي، ودوكارا، بينما سجل ثلاثية الشباب كلا من إيغالو “هدفين”، وفابيو مارتينز، ليواصل الشباب نتائجه السيئة بعد خسارته العريضة في الجولة قبل الماضية ضد فريق الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ليواصل نزيف النقاط في البطولة التي حقق فيها انتصار وحيد فقط ضد الباطن في مبارياته الست الأخيرة التي شهدت تلقيه أربع هزائم، وتعادله في مباراة وحيدة ليصل رصيده إلى 48 نقطة جمعها من خوض 27 مباراة حقق فيها الفوز في 14 مباراة، وتعادل في ست مباريات، وخسر سبع.

الشباب يأمل في تكرار انتصاره ضد فريق العين كما كان الحال في مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجولة الثالثة عشر التي أقيمت على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، وانتهت بفوز الشباب بثلاثة أهداف دون رد سجلها كلا من جوانكا، وعبد الله الحمدان “هدفين”، ويأمل العين في الخروج بأفضل النتائج الإيجابية من مباراته ضد الشباب في ظل اقترابه من توديع البطولة في ظل تواجده في المركز الأخير في جدول الترتيب حاليا برصيد 20 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الشباب والعين اليوم

7:10 توقيت مكة المكمة، العراق، الكويت، وفلسطين.

8:10 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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