موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الهلال ضد الاهلي اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي، حيث تتواصل المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي بين الاتحاد صاحب المركز الثالث، الشباب المتواجد في المركز الثاني، وفريق الهلال متصدر جدول الترتيب وحامل لقب البطولة الساعي للحفاظ على اللقب، وتحقيق البطولة للمرة السابعة عشر في تاريخه ليحافظ على سيطرته على البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات تحقيقها بفارق سبع ألقاب عن أقرب منافسيه فريق النصر، وسينطلق موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد أهلي جدة في مباراة قوية يأمل فيها الزعيم تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد التعادل في آخر مبارياته التي استضاف فيها فريق الباطن، وفشل في تحقيق الفوز مكتفيا بالتعادل بهدف لكل فريق سجله جوميز أولا للزعيم في الدقيقة 19 قبل أن يتعادل محمد رايحي للباطن بعدها بعشر دقائق، وأضاع جوميز هداف الهلال والدوري السعودي فرصة اقتناص نقاط المباراة الثلاث بإضاعته ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل، ليفقد الهلال نقطتين ثمينتين، ويصل رصيده إلى 52 نقطة جمعها من خوض 27 مباراة حقق فيها الفوز في 15 مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وخسر خمس، متواجدا في صدارة ترتيب البطولة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الشباب الذي تلقى الخسارة في الجولة الماضية ضد الاتفاق ليتسع الفارق بين الهلال والشباب إلى أربع نقاط.

الأهلي يأمل في تحقيق فوز لم يتمكن من تحقيقه في مباراة الذهاب ضد الهلال، حين استضافه على ملعبه الجوهرة المشعة واكتفى بالتعادل السلبي، ويأمل الأهلي في مواصلة الانتصارات التي عاد إليها بعد الخسارة في الجولة قبل الماضية ضد التعاون بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل انتصاره في آخر مبارياته ضد القادسية بهدف دون رد سجله عمر السومة من ركلة جزاء.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم

8:00 توقيت مصر، والسودان.

9:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، فلسطين، ولبنان.

10:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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