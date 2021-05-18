فيراتي ضمن التشكيلة الأولية لإيطاليا في كأس أوروبا

روما ـ أ.ف.ب: كشف مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني عن التشكيلة الأولية من 33 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس أوروبا 2020 المقرّرة في الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين، وضمت لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي الغائب عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب الإصابة.وتعرّض فيراتي إلى إصابة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى في تدريبات فريقه مطلع الشهر الحالي وأنهت موسمه معه، بعدما أعلن ناديه غيابه لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.ويواجه فيراتي الذي ترك معسكر بلاده في مارس الماضي لاصابة بفخذه الأيسر كما اصيب بفيروس كورونا، ويهدده خطر الغياب عن العرس القاري للمرة الثانية على التوالي بعدما غاب عن كأس أوروبا 2016 بسبب الاصابة أيضا، فيما غاب منتخب بلاده عن نهائيات مونديال 2018.وكان مانشيني صرح بأنه “واثق تمامًا” من أن فيراتي الذي يعتبر عنصرا أساسيا في المنتخب، سيكون جاهزا لخوض كأس أوروبا. وقال “الاصابة التي تعرض لها ليست سهلة ولكن لا يزال هناك شهر وأنا واثق تماما”.

قبل انطلاق نهائيات كأس أوروبا التي ستلعب إيطاليا مباراتها الافتتاحية ضد تركيا بالملعب الأولمبي في روما في 11 يونيو، وستخوض مباراتين دوليتين وديتين ضد سان مارينو في 28 مايو في كالياري، وتشيكيا في الرابع من يونيو في بولونيا.ويملك مانشيني، على غرار مدربي جميع المنتخبات المشاركة في العرس القاري، مهلة حتى الأول من الشهر المقبل لاعتماد اللائحة الرسمية المكونة من 26 لاعبا، كما أنه بإمكانهم استبدال لاعب “في حالة إصابة أو مرض خطيرين” في الفترة بين الأول من يونيو والمباراة الأولى لهم في النهائيات، بعد تقديم شهادة طبية تؤكد ذلك.ولم يتمكن مانشيني من دعوة لاعبي تشلسي الانكليزي جورجينيو وإيمرسون بالمييري لخوضهما المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي في 29 أيار/مايو الحالي في بورتو.

وكانت المفاجأة الوحيدة في تشكيلة مانشيني استدعاء مهاجم ساسوولو الواعد جاكومو راسبادوري (21 عاما)، فيما يغيب زميله في الفريق فرانشيسكو كابوتو، وجناح روما نيكولو زانيولو الذي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته في بداية الموسم.وتلعب إيطاليا في النهائيات في المجموعة الأولى، وفضلا عن المباراة الافتتاحية ضد تركيا، تلتقي سويسرا في 16 يونيو وويلز في 20 منه على الملعب الأولمبي أيضا.

