طاقم تحكيم عماني لإدارة مباريات المجموعة الثانية في التصفيات المزدوجة

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) طاقم حكام عماني دولي مكونا من أحمد الكاف حكما للساحة وأبو بكر العمري وراشد الغيثي مساعدين ، وذلك لإدارة مباريات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المزدوجة ، ما يعد نجاحا جديدا للتحكيم العماني الذي بدأ يأخذ ثقة كبيرة من (فيفا) وقبلها الاتحاد الآسيوي .

الجدير بالذكر ، أن منافسات المجموعة الثانية التي تضم استراليا والاردن والصين تايبيه والكويت ونيبال ستقام في دولة الكويت الشقيقة على ساحة استاد جابر الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 15 يونيو المقبل إن شاء الله تعالى .

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