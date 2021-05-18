الاتحاد الدولي للهوكي يختار الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم لخماسيات عام 2023 الجمعة القادم

تتنافس عليه السلطنة مع 4 دولة أخرى

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يشارك الاتحاد العماني للهوكي يوم الجمعة القادم في اجتماع الاتحاد الدولي للهوكي والذي سيقام عن بعد بمشاركة 137 دولة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث سيتم خلال الاجتماع اختيار الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي 2023 حيث تقدمت السلطنة بملف طلب استضافة البطولة والمزمع إقامتها في اكتوبر عام 2023 بمشاركة 32 منتخبًا منها 16 للرجال و16 للنساء وتتنافس عليه مع كل من الهند وهولندا وجنوب افريقيا وماليزيا وسوف تختار الجمعية العمويمة للاتحاد الدولي للهوكي الدولة المستضيفة للبطولة بعدما كان من المفترض ان يقام الاجتماع في الهند بحضور جميع الدول الاعضاء ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا قرر الاتحاد الدولي للهوكي عقد الاجتماع عن بعد واختيار إحدى الدول المرشحة لنيل استضافة البطولة .

وكان الاتحاد العماني للهوكي قام باعداد ملف متكامل من جميع الجوانب التنظيمة المهمة المتعلقة بهذا الطلب وشارك في اعداده عدد من الجهات الحكومية والخاصة ولاشك بأنه في حالة فوز السلطنة بملف الاستضافة سيكون مكسبًا وانجازًا للعبة الهوكي بالسلطنة بان تقوم باستضافة إحدى البطولات العالمية بعد نجاحها في استضافة عدد من البطولات كان اخرها مباريات كأس النخبة للهوكي بالسلطنة عام 2018 وسيكون لهذه الاستضافة مردود و أثر كبير من كافة النواحي خاصة وان السلطنة تمتلك المقومات التي تؤهلها للفوز باستضافة هذا الحدث العالمي، حيث يوجد حاليا 8 ملاعب في السلطنة مؤهلة لاستضافة البطولة بالاضافة الى الملعب التاسع تحت الانشاء حاليا وفي حالة فوز السلطنة بهذا الملف سيتم انشاء ملعبين جديدين لبطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بالاضافة الى الملعب الرئيسي الموجود حاليا مع امكانية استخدام ملاعب ناديي اهلي سداب والسيب لتدريب المنتخبات المشاركة في البطولة .وقد واصل اعضاء مجلس ادارة اتحاد الهوكي اتصالاتهم المكثفة مع عدد كبير من الاتحادات الخليجية والعربية والاسيوية والدولية من أجل دعم ومساندة ملف السلطنة بطلب الاستضافة وقد أثمرت هذه الجهود عن وقوف عدد من الاتحادات مع ملف السلطنة ودعمه بقوة من اجل نيل شرف الفوز بحق الاستضافة .

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني الأول للهوكي احتل في اخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي للهوكي في شهر ابريل الماضي المركز 27 عالميا والسادس آسيويا مُحافظا بذلك على ترتيبه العالمي والآسيوي في آخر ثلاثة أعوام. ومنذ إطلاق أول تصنيف من قِبل الاتحاد الدولي للهوكي في ديسمبر من عام 2003 شهد المنتخب الوطني تفاوتا في التصنيف خلال الأعوام العشرة الأولى 2003-2012 حيث حصل على المركز 57 في ديسمبر 2003 والمركز 60 في 2004 و2005 على التوالي، وارتقى المنتخب إلى المركز ٣٩ عالميا في ديسمبر 2006، ولكنه عاد للمركز 55 في العام الذي يليه 2007 ثم إلى المركز 57 في سبتمبر 2008.وبين العامين 2009 و2010 حصل أحمر الهوكي على المركز 43 عالميا، ليأتي ديسمبر 2011 حيث حقق الأحمر المركز 34 عالميا وهو المركز الأعلى حتى حينه لمنتخب الهوكي.

والمركز الـ 36 كان القاسم المشترك في العامين 2012 و2013، وفي يونيو 2014 جاء المنتخب في المركز 22 عالميا، أما في مارس 2015 وصل المنتخب إلى أعلى تصنيف دولي إذ حصل على المركز 21 عالميا وهو الرقم الأعلى حتى اليوم.في الأعوام 2016 و2017 و2018 حقق المنتخب المركز 31 و30 و33 على التوالي، ومنذ عام ٢٠١٩ حتى اللحظة لا يزال محافظا على المركز الـ27 عالميا.وإذا كان التفاوت في التصنيف الدولي السمة الغالبة، فالوضع مختلف تماما في التصنيف القاري؛ فالمنتخب خلال الأعوام الثلاثة الماضية لا يزال محافظا على المركز السادس آسيويا، وبشكل عام فمنذ 2010 المنتخب الوطني للهوكي لم يخرج من دائرة الثمانية الكبار في أقوى قارات العالم في الهوكي، وهذا يُحسب للتخطيط السليم والاستمرارية والاستراتيجية طويلة المدى التي يعمل بها مجلس إدارة الاتحاد العُماني للهوكي، ويعدُّ هذا التصنيف عاملا مساعدا في ملف استضافة السلطنة لكأس العالم لخماسيات الهوكي.