المرحلة القادمة تحتاج إلى عمل مكثف من كافة الجوانب لإعادة الكرة العمانية للواجهة .. ترقب وانتظار وأمنيات قبل انتخابات اتحاد القدم

في الرياضة 18 مايو,2021

متابعة ـ صالح البارحي:

مع اقتراب موعد انتهاء فترة مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم الحالي برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي ، يعيش الوسط الرياضي لحظات من الترقب حول ماهية المجلس المرتقب للمرحلة القادمة والتي ستشهد الكثير من المنافسات القارية والخليجية ، حيث إن منتخباتنا الكروية ابتعدت فترات طويلة عن التواجد في منصات التتويج التي ترغب الجماهير العمانية في مشاهدتها، بعد أن عاشت فترات سابقة مليئة بالفرح والشغف ، كما أن ذات الجماهير عطشى لمشاهدة منافسات كرة القدم المحلية التي اختفت عقب قرار إلغاء الموسم الكروي الحالي 2020/2021 بكافة شرائحه ودرجاته .

المرحلة القادمة من مسيرة الكرة العمانية أمامها الكثير من العمل بلا شك ، حيث إنها تحتاج إلى عمل مكثف للغاية وفي مختلف الجوانب التي تساهم في نجاح الأهداف المنشودة من قبل المسؤولين عن الشأن الرياضي والأندية واللاعبين والجماهير كذلك ، ومن باب أولى فإن الأمور التي يتابعها الجميع حاليا لم تساعد في معرفة جزء ولو بسيطا عن المرحلة القادمة ، فلا زالت الأمور معلقة حتى موعد اجتماع الجمعية العمومية القادم ، وهو الذي سيحدد الكثير من الملامح في خط سير العمل ، هناك من يأمل في تمديد فترة المجلس الحالي حتى انتهاء عدد من المنافسات القريبة مثل التصفيات المزدوجة وكأس العرب وخليجي 25 في حالة إقرار إقامته في التاريخ المحدد ، وهناك جزء يأمل في السير قدما بإجراء الانتخابات للمجلس الجديد بأسرع وقت ممكن دون أي تأجيل خاصة وأن الوضع الحالي بين مجلس إدارة الاتحاد وعدد من الأندية وصل إلى ذروته من خلال الفجوة التي صنعتها بعض القرارات التي لم تعجب أندية ما معينة وبالاخص أندية الدرجة الأولى المتأهلة للمرحلة الأخيرة من التصفيات ، وقبلها قرار إلغاء الموسم ، وقرارات تخص أندية أخرى مثل ظفار وصحم والنهضة وإشكالية قرار خصم النقاط والغرامة المالية وما تبعها من مراسلات ومخاطبات بعد صدور قرار بطلان ذلك القرار من المحكمة الكروية .

رحلة جديدة في مسيرة الكرة العمانية ، أهم ما تحتاجه هو العمل بالنهوض الشامل لها بحثا عن تحقيق النجاعة التي تأملها الجماهير والوسط الرياضي العماني ، ومن باب أولى فإن التحركات المكثفة التي بدأت هنا وهناك من أجل الوصول للهدف المنشود في نهاية المطاف لا بد أن تكون مدروسة بحنكة قبل تنفيذها ، فالمجلس القادم يقع على عاتقه الكثير من المهام التي تأجلت بسبب الكثير من الجوانب أبرزها تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على العالم أجمع ، ما كان سببا في دخول الكرة العمانية في مرحلة عصيبة جراء توقف النشاط لفترة طويلة لم تكن بالحسبان ، وعلى الأندية العمل على انتقاء عناصر المجلس الجديد بعناية تامة بعيدا عن الجوانب الشخصية والعلاقات الجانبية ، فالنهوض بالكرة العمانية بشكل أوسع وأفضل بات مطلب الجميع ، فماذا تخبئ الأيام القادمة من أحداث !!