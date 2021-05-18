موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب تيرف مور مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021 في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الذي يشهد مباريات أخرى قوية في نفس الجولة اليوم تجمع في أهمها فريق توتنهام هوتسبير على ملعبه ضد أستون فيلا، ويلعب فريق أرسنال خارج ملعبه مع كريستال بالاس، ويستضيف فريق إيفرتون على ملعبه مع فريق وولفرهامبتون، بالإضافة إلى موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم التي تنطلق في العاشرة وربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل فريق ليفربول في تحقيق فوز يعود به للتفوق على بيرنلي من جديد بعد أن فشل في ذلك في آخر مبارتين جمعتهما، حيث تعادلا في مباراة الإياب بينهما بالبريمرليج الموسم الماضي بهدف لكل فريق سجله روبيرتسون للريدز، قبل أن يتعادل جاي رودريجز لبيرنلي، قبل أن يفوز بيرنلي في مباراة الذهاب هذا الموسم بهدف دون رد سجله أشلي بارنس.

ليفربول يدخل مباراته ضد بيرنلي بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي على حساب فريق وست بروميتش ألبيون في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد سجله كانو أولا لأصحاب الأرض، قبل أن يتعادل محمد صلاح للريدز، ثم تمكن الحارس أليسون بيكر من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة برأسية رائعة اقتنص بها الفوز لفريقه ليفعل ما فشل به باقي زملاؤه.

ليفربول بذلك الفوز اقتنص ثلاث نقاط هامة رفع بها رصيده إلى 63 نقطة جمعا من خوض 36 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وخسر مثلها، وكان انتصار رفاق كلوب ضد وست بروم هو الثالث على التوالي لهم، لتكون المرة الثالثة لهم هذا الموسم التي يحققوا فيها ثلاث انتصارات متتالية، بيينما لم يحققوا أربع انتصارات متتالية في البريمرليج هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي



موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم

8:15 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

9:15 توقيت مصر، وليبيا.

10:15 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، ولبنان.

11:15 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة ليفربول وبيرنلي