نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مان يونايتد ضد فولهام وأحداث مباراة اليوم بينهما بالدوري الانجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مان يونايتد ضد فولهام وأحداث المباراة التي كانت بينهما اليوم في أطار الدوري الانجليزي والتي انتهت أحداث المباراة اليوم في أطار الجولة رقم 37 في ترتيب الدوري الانجليزي حيث بدء الشوط الأول بين الفريقين والذي انتهت أحداث الشوط الأول بأحراز هدف لفريق مانشستر يونايتد وكان الهدف الذي تم تسديده في الشوط الأول هو هدف كافاني وكانت المباراة التي أقيمت اليوم تجمع عدد 10 الآف من الجماهير العاشقة لفريق مانشستر يونايتد اليوم وجاء حضور هذا العدد من الجماهير بعد القرار الذي تم صدوره من الحكومة الانجليزية وكانت أهداف مان يونايتد اليوم التي تم أحرازها في مرمي فريق فولهام كانت هي النقطة التي أضاءت الطريق لفريق مان يونايتد .

مان يونايتد ضد فولهام والأحداث المثيرة في مباراة اليوم التي جمعت بينهما

كانت أحداث المباراة اليوم شيقة ومثيرة من حيث أداء الفريقين العريقين واللذان يسعان لاحتلال مركز متقدم ولكن كان فريق مان يونايتد اليوم هو صاحب النقاط الأعلى في ترتيب الدوري الانجليزي صاحب 70 نقطه في رصيده وتأتي مباراة اليوم ببداية الشوط الأول والذي كانت أحداثه مشوقه حيث يأتي اللاعب المتألق صاحب الجنسية أوروجوايي اللاعب أيدسون كافاني الذي قام بتسجيل الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد وكان هدفاً رائعاً من اللاعب المتألق حيث أستغل تقدم حارس مرمي فريق فولهام حتي تمكن من سداد الهدف الأول في شباكه وبعد ذلك قام اللاعب المتألق بالركض نحو الجمهور لكي ما يعبر عن فرحته واحتفاله بالهدف الأول الذي قام بتسديده وكان الهدف هدف كافاني الذي تم تسديده أتي من تمريره من حارس المرمي ديفيد دي خيا وهذه هي أول مباراة له التي صنع فيها اللاعب الأسباني الهدف الأول لفريق مان يونايتد وذلك منذ أن أنضم اللاعب إلي ألمانيو وذلك قبل 10 سنوات مضت .

التشكيل الخاص بالفريق في مباراة اليوم التي انتهت بفوزه

حارس المرمي في مباراة اليوم كان دي خيا . كان في الدفاع لمباراة مانشستر يونايتد اللاعب وأن بي ساكا . تكملة تشكيل الدفاع اليوم في المباراة كانوا اللاعبين ليندلوف ، توانزيبي ، لوك شو . مانشستر يونايتد اليوم وتشكيلة خط الوسط اللاعبين بوجبا ، ماكتوميناي ، برونو فرنانديز . كان تشكيل خط الهجوم في مباراة اليوم بين مان يونايتد ضد فولهام اللاعبين جرين وود ، و كافاني . جاء هذا التشكيل الخاص بالفريق في مباراة اليوم التي انتهت بالفوز علي فريق فولهام في أطار الجولة رقم 37 . بهذا التشكيل أحتل الفريق بعد فوزه رصيد يزيد بثلاث نقاط علي رصيده السابق ليصبح رصيده في الترتيب للدوري 73 نقطة متقدماً بذلك ليحتل المركز الأول في الترتيب بعد أن كان يحتل المركز الثاني قبل مباراة اليوم .

أحداث المباراة اليوم التي انتهت بفوز مانشستر بهدفين مقابل هدف واحد لفريق فولهام

انتهت المباراة اليوم التي جمعت بين الفريقين العريقين مانشستر وفريق فولهام والتي انتهت بفوز مان يونايتد ضد فولهام بهدفين للأول مقابل هدف واحد للفريق الآخر حيث تقدم اللاعب العريق أديمولا لكومان والذي كان من أصحاب الأرض في مباراة اليوم بينما كان التعادل من نصيب اللاعب أيدنسون كافاني لفريقه مان يونايتد ثم يأتي الحسم من اللاعب بول بوجبا ليتم تحقيق الفوز بالهدف الذي قام بأحرازه وتنتهي المباراة بالفوز لهم .

مان يونايتد ضد فولهام وكانت هذه هي الأحداث الخاصة بمباراة اليوم التي جمعت بين الفريقين في أطار الدوري الانجليزي والدورة رقم 37 من الدوري وتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد وبذلك يحتل المركز الأول في الترتيب برصيد 73 نقطة .