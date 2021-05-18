في الدوري السعودي : الهلال يتطلع للاقتراب من اللقب أمام الأهلي بحضور جماهيري

الرياض ـ أ.ف.ب: تتصدّر موقعة الهلال المتصدر والأهلي اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، فيما يستقبل الشباب الوصيف بفارق أربع نقاط العين الأخير بحضور جماهيري.وستشهد مباريات الجولة حضور الجماهير بعد غياب طويل امتد لأكثر من سنة، لكن وفق ضوابط وإجراءات معينة، وبنسبة لا تتجاوز 40% من القدرة الاستيعابية للملاعب.وكان الاتحاد السعودي قرّر تقديم مباراتي التعاون مع الفتح والقادسية مع الفيصلي اللتين أقيمتا يومي 25 و29 أبريل الماضي، لإفساح المجال أمام التعاون والفيصلي، للتحضير لنهائي مسابقة كأس الملك.يستهدف الهلال النقاط الثلاث، للاحتفاظ بلقب الدوري في حال تعثر الشباب، أو على الأقل المحافظة على فارق النقاط الأربع، عندما يواجه الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.ويتصدر الهلال برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 38 نقطة.وبعدما فوّت فرصة توسيع الفارق إلى ست نقاط مع أقرب منافسيه، عقب تعادله مع الباطن المهدّد بالهبوط، يسعى الهلال إلى استعادة نغمة الانتصارات سريعاً والاقتراب كثيراً من التتويج باللقب للمرة الثانية توالياً والسابعة عشرة في تاريخه.ويبحث المدرب البرتغالي جوزيه مورايس عن فوزه الأول، بعدما تعادل في مباراته الرسمية الأولى.وقال مورايس، عقب التعادل مع الباطن “كان لدينا حضور هجومي قوي، وتحصلنا على عدة فرص للتسجيل وتحقيق الفوز وليس التعادل، ولكننا لم نستغلها كما يجب، وواجهنا سوء الحظ أمام المرمى”.ورغم تجاوز الأهلي نتائجه السلبية بفوز صعب على القادسية بعد تسع مباريات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار، إلا أن مستواه مازال دون المأمول، ويحاول الخروج بنتيجة إيجابية أمام متصدر الدوري لتحسين موقعه في جدول الدوري.ويفتقد الفريق لخدمات مدافعه عبدالله حسّون لكنه سيستعيد حارسه الدولي محمد العويس بعد تعافيه من الإصابة.وقال الروماني لورنتسيو ريجيكامب مدرب الأهلي “للأسف النتائج لم تكن جيدة، والعمل كان صعبًا حينما أتيت للنادي، لكن بتعاون وتكاتف اللاعبين استطعنا تجاوز كل الظروف، وسعيد للغاية بعودة الفريق لسكة الانتصارات بعد فترة كبيرة من النتائج غير الإيجابية”.

الشباب لاستعادة التوازن

ويبحث الشباب عن استعادة توازنه بعد سقوطه المدوي في آخر مباراتين، عندما يلاقي العين على ملعبه وهو ما زال يملك بصيصاً من الأمل للمنافسة على لقب الدوري.ويمتلك الشباب الثاني 48 نقطة، في حين يمتلك متذيل الترتيب 20 نقطة فقط.

وتراجع الشباب بشكل كبير على مستوى الأداء والنتائج التي كان آخرها الخسارة أمام الهلال 1-5، ثم الخسارة أمام الاتفاق 3-4، ليتسع الفارق النقطي بينه وبين المتصدر إلى أربع نقاط.ويدرك الشباب أن التعثر مع فوز الهلال على الأهلي سينهي آماله في المنافسة بصفة رسمية وربما يفقده مركز الوصافة في حالة فوز الاتحاد على أبها.