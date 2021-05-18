ريال مدريد يعلن إصابة كروس بفيروس كورونا

مدريد ـ أ.ف.ب: أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعب الوسط الدولي الألماني توني كروس بفيروس كورونا. وثبتت إصابة كروس بالفيروس بعد خضوعه لفحص كوفيد-19، عقب وضعه في العزل الصحي منذ يوم الجمعة لمخالطته شخصاً مصاباً.وأشارت الصحافة الإسبانية إلى أن كروس لن يتمكن من خوض آخر مباراة مع ريال مدريد للموسم الحالي السبت المقبل أمام فياريال، ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة والحاسمة من الدوري الإسباني في كرة القدم.وكان كروس (31 عاماً) أحد أكثر اللاعبين الذين عوّل عليهم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم (شارك في 42 مباراة وقضى 3193 دقيقة على أرض الملعب)، لكن انتهى به الأمر بإصابات عضلية جراء الإجهاد في المراحل الأخيرة من الموسم.ومن بين آخر سبع مباريات لريال مدريد، لعب كروس مباراة واحدة فقط (90 دقيقة ضد إشبيلية).وإذ انتهى موسمه مع النادي الإسباني، يبقى هدف كروس حالياً هو كأس أوروبا مع منتخب بلاده بين 11 يونيو و11 يوليو.

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