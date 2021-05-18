نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأربعاء 19-5-2021 في الدوري الإنجليزي وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلى في الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي لكرة القدم من أكثر ما يشغل الكثير من عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان، حيث تتجه أنظار الجماهير العاشقة للريدز نحو ملعب تيرف مور معقل فريق بيرنلى في مباراة قوية وهامة للغاية بالنسبة للريدز، والذي يصارع من أجل حجز أحد بطاقات دوري أبطال أوروبا للموسم القادم، حيث يسعى ليفربول لتحقيق الفوز خلال هذا اللقاء من أجل تقليص الفارق بينه وبين أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 66 نقطة، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة وإثارة اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلى

نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب خلال الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما تغلب على فريق ويست بروميتش بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وسيحاول الريدز تحقيق الانتصار خلال لقاء اليوم على أمل تعثر أحد الفرق التي تسبقه من أجل الصعود للمركز الثالث أو والرابع، وخاصة أن الفارق ليس كبير بين تشيلسي وليستر وليفربول، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلى

من المقرر أن يكون توقيت مباراة ليفربول وبيرنلى اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021 في إطار مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والربع بتوقيت أبوظبي وسط متابعة جماهيرية كبيرة لهذا اللقاء، والذي سيكون النجم المصري محمد صلاح حاضراً في قيادة هجوم الريدز خلال هذا اللقاء.

كما ستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وستكون قناة BeIN Sport premium 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد بيرنلى بتعليق مميز من أحد كبار المعلقين المتميزين من خلال قنوات بي ان سبورت.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي مجاناً

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر مختلف الأقمار الصناعية، حيث ستكون المباراة منقولة عبر القنوات التالية: