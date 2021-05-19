نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد مباراة الهلال والاهلي السعودي اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميعاد مباراة الهلال والاهلي السعودي ، يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال والاهلي في قمة الجولة 28 من الدوري السعودي في يوم الاربعاء 19 مايو 2021، يحتل نادي الهلال صدراة ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة ولعب 27 مباراة حقق فيها النصر في 15 مباراة وتعادل في 7 وخسر في 5 مباريات، حيث يأتي نادي الأهلي في ترتيب الجدول بالمركز الثامن برصيد 38 نقطة ولعب 27 مباراة حقق فيها النصر في 11 مباراة وتعادل في 5 وخسر في 11 مباراة، ويسعى نادي الهلال بالفوز بالمباراة للحفاظ على اللقب للمرة السابعة عشر دون النظر إلى نتيجة مباراة الشباب والعين، فيما يلي سنتعرف على ميعاد مباراة الهلال والاهلي السعودي والقنوات الناقلة لها والتشكيلات المتوقعة للفريقين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة لها

ميعاد مباراة القمة بين الاهلال والاهلي في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

ولكم ايضاً بعض التواقيت في مختلف البلدان والدول :

9:00 بتوقيت العراق ، اردن ، فلسطين ، لبنان. 8:00 بتوقيت مصر ، السودان. 10:00 بتوقي الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي السعودي

تمتلك قنوات السعودية الرياضية حقوق بث جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وستقوم بإذاعة الجولة 28 بين نادي الهلال والاهلي السعودي عبر شاشتها.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال

عبد الله المعيوف

علي البليهي – متعب المفرج – محمد جحفلي – أمير كردي

محمد كنو – جوستافو كويار

سيباستيان جيوفينكو – لوسيانو فييتو – أندريه كارييو

بافيتمبي جوميس

حيث يغيب كل من محمد البريك وياسر الشهراني للإصابة، فيما يواصل الثلاثي عبد الله عطيف وجانج هيون سو وفواز الطريس برامجهم التأهيلية، وتبقى مسألة مشاركتهم تحت الشك.

التشكيل المتوقع لنادي الاهلي السعودي

محمد العويس

عبد الباسط هندي – محمد آل فتيل – معتز هوساوي – طلال العبسي

نوح الموسى

عبد الرحمن غريب – حسين المقهوي – إدريس فتوحي – سلمان المؤشر

عمر السومة

حيث يغيب كل من عبد الله حسون بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وسيشارك محمد العويس بعد تعافيه من الإصابة في مفصل اليد، كذلك سيشارك عمر السومة رغم طلبه التغيير في المباراة الأخيرة ضد القادسية.