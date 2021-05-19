نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي في الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي ، يترقب المئات والآلاف من عشاق كرة القدم العربية وخاصة السعودية عن موعد مباراة القمة بين فريقي الهلال السعودي والأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين 2021، والتي ستقام اليوم يوم الاربعاء الموافق ميلاديا 19 مايو 2021 والموافق هجريا 7 شوال 1442، وسنتحدث معكم في هذا المقال عن موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة ، تابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

موعد مباراة الهلال والأهلي

وستقام مباراة الأهلي والهلال اليوم من ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين من ضمن مباريات الأسبوع 28 من الدوري السعودي الممتاز، وستقام المباراة في المواعيد التالية:

التاسعة مساء 9:00 بتوقيت السعودية.

الثامنة مساء 8:00 بتوقيت القاهرة.

التاسعة مساء 9:00 بتوقيت الأردن.

التاسعة مساء 9:00 بتوقيت العراق.

الثامنة مساء 8:00 بتوقيت السودان.

العاشرة مساء 10:00 بتوقيت أبو ظبي.

العاشرة مساء 10:00 بتوقيت سلطنة عمان.

التاسعة مساء 9:00 بتوقيت الكويت.

التاسعة مساء 9:00 بتوقيت قطر والبحرين.

الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت ليبيا.

الساعة السابعة مساء 7:00 بتوقيت تونس والجزائر.

الساعة السادسة مساء 6:00 بتوقيت دولة المغرب.

الساعة السادسة مساء 6:00 بتوقيت موريتانيا.

السادسة مساء 6:00 بالتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي السعودي والمعلق

وسيتم نقل المباراة بشكل مجاني تماما على قناة السعودية الرياضية 1، والتي قد تحدثنا في مقال سابق عن تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport HD الجديد على النايل سات وعرب سات، كما إن المباراة ستقام على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وستكون المباراة بتعليق المعلق الرياضي الكبير والمحبوب فهد العتيبي.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 27 15 7 5 3 24:51 27 52 2 الشباب 27 14 6 7 3 41:55 14 48 3 التعاون 28 13 8 7 2 27:42 15 47 4 الاتحاد 27 12 11 4 3 27:40 13 47 5 النصر 27 12 6 9 3 36:48 12 42 6 الإتفاق 27 12 5 10 3 43:43 0 41 7 الفتح 28 11 5 12 2 53:50 -3 38 8 الأهلي 27 11 5 11 3 48:41 -7 38 9 الفيصلي 28 9 9 10 2 39:39 0 36 10 الرائد 27 10 5 12 3 39:40 1 35 11 القادسية 28 8 10 10 2 43:40 -3 34 12 أبها 27 10 4 13 3 46:39 -7 34 13 الباطن 27 7 9 11 3 48:36 -12 30 14 الوحدة 27 9 3 15 3 55:38 -17 30 15 ضمك 27 7 8 12 3 47:38 -9 29 16 العين 27 5 5 17 3 54:30 -24 20

الأهلي السعودي والهلال

وسيدخل الأهلي السعودي هذه المباراة وهو يريد تحقيق الفوز لإعادة الثقة لجماهيره في المملكة، حيث إن نتائج الأهلي في آخر 5 مبارايات له في الدوري السعودي ليست جيدة بالمرة، حيث خسر الأهلي السعودي 4 مباريات منها وفاز في مباراة واحدة فقط، ليكون الأهلي في المركز الثامن برصيد نقاط 38 نقطة، لذا فإن الأهلي يريد الفوز لإعادة الثقة وإسعاد جماهيره وخاصة أنه سيواجه متصدر الدوري الهلال.

وعلى الجانب الآخر فإن متصدر الدوري السعودي نادي الهلال سيدخل المباراة برصيد نقاط 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن المركز الثاني نادي الشباب الذي سيواجه العين أيضا اليوم، وسيسعى لاعبي الهلال إلى خطف الفوز بالمباراة لتوسيع الفارق بينه وبين الشباب والحفاظ على الصداراة.

التشكيل المتوقع للهلال اليوم

ويتوقع أن يدخل الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: علي البليهي – محمد جحفلي – متعب المفرج – أمير الكردي.

خط الوسط: كنو – كويار – جيوفينكو – فييتو – كارييو.

رأس الحربة المهاجم: جوميز.

التشكيل المتوقع للأهلي

وقد أعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي عبر تويتر عن وصول لاعبيه إلى العاصمة الرياض استعدادا للقاء، ويتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي كالتالي: