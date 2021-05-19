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عمر شويل - جدة أستقبل تردد قناة السعودية الرياضية الجديد KSA SPORTS HD بدون تشويش لمتابعة الدوري السعودي حصريا، يمكنكم الآن متابعة مباريات عالمية ومحلية عبر شاشتها الشهيرة والمميزة والتي تتربع علي عرش قمة القنوات المتخصصة في الرياضة ونقل وتغطية المباريات الحصرية مجانا بدون تشويش وبجودة عالية، والقنوات لها جمهورها الخاص من الكبار والصغار خاصة من المملكة ولاكن شهرتها تصل لحد العالمية.

مباراة الأهلي والهلال غدا

ونجد محركات البحث متزايدة عن تردد قناة السعودية الرياضية الجديد علي القمر الصناعي النيل سات والعرب سات KSA SPORTS HD وخاصة بعد إعلان الإدارة علي تغطية كاقة أحداث الدوري السعودي، ونتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد لم تعد الملاعب او الساحات الرياضية علي استعداد لإستقبال المشجعيين واصبحت شاشة التليفزيون هي المرجع الاول للمشجع للدوري السعودي، ويترقب الجميع مباراة الأهلي والهلال غدا عبر شاشة القناة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة ويعلق على أحداث المباراة فهد العتيبي، وكذلك يلتقي فريق الشباب ضد العين وفريق الباطن ضد الاتفاق.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد KSA SPORTS HD بدون تشويش لمتابعة الدوري السعودي حصريا

أستقبل تردد قناة السعودية الرياضية الجديد KSA SPORTS HD بدون تشويش لمتابعة الدوري السعودي حصريا، ويمكنكم الآن إستخدام الريموت الملحق بجهاز التليفزيون الخاص بكم واستقبال القناة بجودة HD بدون تشفير

تردد القناة علي القمر الصناعي النيل سات

التردد 12248.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

تردد القناة علي القمر الصناعي العرب سات

التردد 12149.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

والقناة مجانية وتعرض علي الأقمار الصناعية المختلفة بجودة مميزة وذلك لضمان الحفاظ علي دقة المحتوي التي تعرضة القناة للجمهور، وتعمل علي مدار اليوم وبدون أي إشتراك وتضم القناة باقة من اروع المعلقين والمحللين في مجال الرياضة العربية والعالمية.