السلطنة تشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة (فينا) بالدوحة

الكشري يحسم مقعد الاتحاد الدولي قبل الاجتماع

تشارك السلطنة ممثلة بالاتحاد العماني للسباحة في الخامس من يونيو القادم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة (فينا) والمزمع عقده في العاصمة القطرية الدوحة والذي سيتم فيه انتخاب مجلس ادارة جديد للاتحاد الدولي للسباحة، حيث يترشح طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العماني والعربي للسباحة والأمين العام للاتحاد الآسيوي للسباحة لعضوية مجلس ادارة الاتحاد الدولي للسباحة. وتشير التوقعات لفوز الكشري بهذه العضوية للمرة الثانية على التوالي نظرا لما يتمتع به من قدرات وامكانيات إدارية عالية جعلت منه محل احترام وتقدير العديد من الاتحادات الوطنية والقارية، ويضاف إلى ذلك الدور الكبير الذي قام به من خلال عضويته الحالية في الاتحاد الدولي للسباحة في دعم ومساندة كافة الاتحادات خصوصا الاتحادات الخليجية والعربية والاسيوية وبقية الاتحادات الوطنية مما أدى الى انسحاب عدد من المترشحين من القارة الاسيوية لصالح الكشري.

وسوف يمثل الاتحاد العماني للسباحة في هذا الاجتماع طارق بن سالم الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، حيث استكملت الإدارة التنفيذية بالاتحاد إجراءات تسجيل حضوره ومشاركته في الاجتماع فيما سيتواجد طه بن سليمان الكشري في الاجتماع بصفته عضوا بمجلس ادارة الاتحاد الدولي ومترشحا للدورة القادمة.

الجدير بالذكر ان طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العماني والعربي للسباحة والأمين العام للاتحاد الآسيوي للسباحة قد فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة في الاتحاد الدولي (فينا) في الدورة الماضية 2017/2021 خلال الانتخابات التي جرت في 22 يوليو 2017 في مدينة بودابست بمشاركة 176 دولة من جميع أنحاء العالم.

وكان الاتحاد الآسيوي للسباحة قد أعلن عن قائمة المترشحين لانتخابات الاتحاد الدولي للسباحة ممثلي القارة الآسيوية وضمت قائمة المترشحين عن القارة الاسيوية لمنصب الرئيس نائب رئيس الاتحاد الاسيوي للسباحة الكويتي حسين المسلم وترشحت كذلك الصينية جايهونج لمنصب نائب الرئيس عن القارة الاسيوية, فيما ترشح طه الكشري رئيس الاتحاد العماني والعربي للسباحة في المنافسة على عضوية الاتحاد الدولي للسباحة بمعية كل من أندري كريوكوف من (كازاخستان) ودايتشي سوزوكي من (اليابان) وفيريندرا نانافاتي من (الهند).

وحريًا بنا اليوم أن نفتخر بنجاحات كوادرنا الرياضية والفنية التي باتت تحصل على مقاعد مهمة في العديد من المحافل الرياضية والتي بلا شك ستكون لها إضاءات خاصة ستعم فائدتها القطاع الرياضي بشكل عام والكوادر الفنية المتخصصة في الألعاب المائية العمانية بصفة خاصة.