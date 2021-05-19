داريوباسيتش يعلن قائمة منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم للمعسكر الخارجي بالبحرين

استعدادا للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي والتصفيات الآسيوية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

أعلن الكرواتي داريو باسيتش مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم قائمة اللاعبين التي اختارها للمعسكر الخارجي القادم الذي سيقام في مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 21 مايو الجاري إلى 9 يونيو المقبل وسيخوض خلاله مباراتين وديتين مع نظيره البحريني يومي 5 و8 يونيو المقبل استعدادًا للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي في تركيا، التي من المقرر أن تقام في شهر سبتمبر القادم والتصفيات الآسيوية في شهر أكتوبر القادم.

ويأمل المدرب الكرواتي داريو باسيتش أن يستفيد من هذا المعسكر والتجربتين الوديتين للوقوف على مستويات اللاعبين وخاصة الوجوه الجديدة وكان منتخبنا الوطني الاولمبي دخل خلال شهر مارس الماضي معسكرا داخليا لعب خلاله مباراتين وديتين مع ناديي صحار والرستاق سعى من خلالها الجهاز الفني الى تجربة جميع العناصر المختارة وكان من المفترض بان يواصل المنتخب تدريبات اليومية في معسكرات الداخلية ولكن تم ايقاف النشاط الرياضي في السلطنة حتى نهاية شهر سبتمر القادم بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث وضع الجهاز الفني خطة بديلة من اجل تعويض فترة الايقاف من خلال وضع حصص تدريبية يوديها اللاعبون عن بعد عبر تطبيق (زووم ) وتحت اشراف الكرواتي داريو باسيتش ومساعده محمد العريمي وقد ضمت القائمة المختارة للمعسكر الخارجي 26 لاعبا وهم عصام بن خميس المخزومي وفيصل بن علي الحارثي وعوض بن محمد الشحري وحسين سعيد الشحري وفراس بن سعيد الصوري وفهد بن عادل بيت عبيدان وجاسم بن محمد النوبي وعيسى بن خلفان الناعبي وقاسم بن مبارك آل مبارك ومؤيد بن عبدالله البلوشي وفهد بن مسعود الهاجري وإبراهيم بن يوسف الراجحي وإسلام بن سالم الهنائي والبراء بن خالد المعولي ومحمد بن سعيد البريكي ومروان بن عبدالله آل عبدالسلام وهاني بن خلفان القرطوبي وهاني بن طالب النعيمي ومصعب بن حمد المعمري ويوسف بن ناشر المالكي ويوسف بن علي الشيادي وعبدالله بن محمد البلوشي ويحيى بن حمود الهديفي ومحمد بن ابراهيم العلوي ووليد بن سالم المسلمي وعمر بن ناصر الصلطي.