الاتحاد المصري يعلن عقوبة "شيكابالا" بعد لقطة "الحذاء"

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، معاقبة قائد الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بالإيقاف مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه، بسبب تصرفه غير اللائق خلال لقاء القمة بين فريقه والأهلي.

وقال الاتحاد المصري في بيان، إنه قرر أيضا توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه، لنزول أعضاء الجهاز الفني للفريق وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني، و20 ألفا على بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.



كما تقرر توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني للفريق وبعض البدلاء إلى أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني.

وكان "شيكابالا"، دخل في مناوشات مع جماهير الأهلي، خلال مباراة الفريقين يوم الاثنين الماضي، التي انتهت بالتعادل 1-1، وبدأت الأزمة بعد استبدال قائد الزمالك في الشوط الثاني، حيث أطلقت بعض جماهير الأهلي صيحات استهجان ضده.

وقام قائد النادي الأبيض بالرد على الهتافات بالإشارة إلى الحذاء الذي كان يرتديه.

المصدر: الاتحاد المصري