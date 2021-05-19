انطلاق التدريبات المسائية لمنتخبنا الأول وتدريبات (تقوية) للبريكي والعلوي و (تأهيلية) للمسلمي

استعدادا للتصفيات الآسيوية المزدوجة ومن ساحة ملعب ( ذا سيفينز) بإمارة دبي

متابعة ـ صالح البارحي :

انطلقت في تمام الساعة السادسة مساء أمس الأول الحصة التدريبية الأولى لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في معسكره الحالي الذي يتواجد فيه بإمارة دبي استعدادا لاستكمال مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022م ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م ، بالاضافة إلى لقاء الصومال في ملحق كأس العرب بتاريخ 20 يونيو ، التدريب قاده الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب من ساحة ملعب ذا سيفنز وهو الملعب الذي سيحتضن تدريبات الأحمر في هذا المعسكر نظرا لانشغال ملاعب الاتحاد الإماراتي في الوقت الراهن وهي الملاعب التي خصصت لتدريبات منتخبنا في المعسكرين السابقين .

التدريب الأول للمنتخب لم يكن بنفس القوة التي ستسير عليها الحصص القادمة ، وذلك لأسباب عديدة أهمها كونه أول تدريب في هذا المعسكر على أرضية الميدان ، وثانيها أن فترة التوقف التي أعقبت المعسكر السابق لم تكن بالقصيرة خاصة وأنها بدون أي تجمعات أو منافسات كروية بالسلطنة ، في حين ستكون الحصص القادمة مختلفة بطبيعة الحال بدءا من التدريب الذي خاضه الأحمر مساء أمس والذي انتهى عند الثامنة مساء وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني عطفا على المدة الزمنية المحددة للوصول للجاهزية التامة قبل المواجهتين الدوليتين الوديتين أمام تايلاند يوم 25 مايو وأمام إندونيسيا يوم 29 مايو قبل السفر بتاريخ 30 من ذات الشهر إلى العاصمة القطرية الدوحة للدخول في صراع استكمال التصفيات الآسيوية .

تقوية

لم يشارك نجما المنتخب المنذر العلوي وخالد البريكي في التدريبات الجماعية بالحصة الأولى ، حيث يواصل الاثنان تدريبات التقوية المخصصة لهما من قبل الجهاز الطبي للمنتخب ، وذلك بسبب عودتهما من الإصابة التي ألمت بهما في الفترة السابقة ، ويعد اللاعبان من الركائز الأساسية للمنتخب الوطني خاصة المنذر العلوي الذي بزغ نجمه سريعا في سماء الكرة العمانية والذي يعول عليه برانكو الكثير في الفترة القادمة إن شاء الله تعالى .

المسلمي يواصل التأهيل

لا زال قائد خط الدفاع محمد المسلمي يواصل تدريبات التأهيل التي وضعها له الجهاز الطبي الذي يشرف عليه منذ اليوم الأول للإصابة ، حيث يتدرب المسلمي على مدار فترتين يوميا صباحية ومسائية ، حيث تعرض المسلمي للإصابة في تدريبات الأحمر بالمعسكر السابق الأمر الذي أعاق أمل تواجده ضمن تشكيلة الفريق في الاستحقاقات القادمة التي تعد أهم مرحلة في مسيرة التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهله لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م بالاضافة إلى مواجهة الملحق أمام الصومال بكأس العرب بالدوحة .

برنامج صباحي

الجهاز الفني لمنتخبنا قام بإعداد برنامج صباحي للفريق لا يقتصر على التدريبات بالصالة الرياضية التي اعتاد عليها صباح كل يوم خلال المعسكرات السابقة ، بل قام بتنويع برنامج هذه الفترة بالمعسكر الحالي من خلال إقامة المحاضرات للاعبين سواء كانت مع شرح مصاحب لمادة فيليمية خاصة بما يهدف له المدرب في المرحلة القادمة ، أو من خلال الحديث الشفهي وإلقاء التعليمات المطلوبة قبل كل حصة تدريبية مسائية ، وسيستمر هذا البرنامج المنوع طيلة هذا المعسكر وفق رؤية الجهاز الفني لأهمية المرحلة المقبلة لمسيرة المنتخب .

29 لاعبا

وكان الكرواتي برانكو قد استدعى 29 لاعبا لمعسكر دبي وهم: فايز الرشيدي وأحمد الرواحي وإبراهيم المخيني وخالد البريكي وعمران الحيدي وعصام الصبحي وفهمي دوربين وجمعة الحبسي وعبد العزيز المقبالي وعلي البوسعيدي وأحمد الكعبي وجميل اليحمدي وأرشد العلوي وعبد الله فواز ومحمد المسلمي وحارب السعدي ويزيد المعشني وأمجد الحارثي وزاهر الأغبري وصلاح اليحيائي وعمر الفزاري ومحسن جوهر وياسين الشيادي ومحمد الغافري وعبدالعزيز المقبالي وخالد الهاجري ومحسن الغساني وسعود الحبسي والمنذر العلوي.