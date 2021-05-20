سفير مصر بجنوب إفريقيا: لقاء الأهلي وصن داونز نهائي مبكر

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محمد سياف - ابو ظبي - قال أحمد الفضلي، سفير مصر بجنوب إفريقيا، إن مواجهة الأهلي وصن داونز هي نهائي مبكر لدوري أبطال إفريقيا، بسبب وزن الفريقين وقيمتهما، والمواجهات السابقة بينهما.

وأكد السفير المصري أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يمثل مصر في البطولة الأفريقية وعليه مسؤولية إسعاد الجماهير.

وتطرق الفضلي إلى بدء التواصل مع مسؤولي الأهلي لترتيب مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز، وقال السفارة المصرية تواصلت مع الهيئة الإدارية للأهلي بعد قرعة ربع النهائي مباشرة للتعرف على متطلباتهم. لتسهيل ذلك، وقد تم ترتيب جميع الأمور المتعلقة بالنقل والملاعب وحجز الفنادق.

وأوضح السفير، أنه لا وجود للجمهور في مباراة الإياب، نتيجة انتشار جائحة كورونا، وأن هناك إجراءات احترازية ستطبق على كل من يكون حاضرا في ملعب المباراة.

وأشار الفضلي إلى أن درجة الحرارة في جنوب إفريقيا تصل إلى 22 درجة و 6 درجات على الأقل، وهو أحد أسباب تعديل المباراة بدلاً من التاسعة مساء الجمعة، بحيث تقام مساء السبت الثالث بعد الظهر. (شاهد مباريات اليوم).

وقال السفير إنه شهد حالة من الحماس والجدية في تدريب الشياطين الحمر الذي يدعو للتفاؤل قبل مباراة الأهلي وصن داونز يوم السبت.

وشدد الفضلي على أن الاهتمام بالكرة مهما كانت النتيجة هو الفائز الحقيقي بها، الشعب المصري والجنوب أفريقي، وأن الرياضة تقرب الناس، وعلينا جميعا رفع قيمة الرياضة كوسيلة مثالية للتقارب بين الشعوب وهي مسؤولية الفريقين.

واختتم السفير أحمد الفضلي تصريحاته بالتأكيد على أن الصحافة الجنوب أفريقية تحدثت كثيرا عن مباراة الذهاب بعد فوز الأهلي بهدفين دون رد، ولديهم أمل في التعويض في مباراة الإياب.