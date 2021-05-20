كأس إيطاليا: فيديريكو كييزا يسجل هدف الفوز ليوفنتوس على أتالانتا

كأس إيطاليا، حصد فيديريكو كييزا لقب كأس إيطاليا ليوفنتوس وأول كأس لمدربه أندريا بيرلو بفوزه 2-1 على أتالانتا في النهائي يوم الأربعاء، خروج مبكر من دوري أبطال أوروبا ودفاع ضعيف عن لقب الدوري الإيطالي ترك بيرلو يحدق في موسم أول ظهور مخيب للآمال كمدرب ليوفنتوس، لكن أهداف ديجان كولوسيفسكي وكيزا أكسبت فريقه المجد في كأس إيطاليا، مع حضور الجماهير لأول مرة في إيطاليا منذ مارس، كان يوفنتوس هو من تقدم في استاد مابي، على عكس مسار اللعب، بفضل الهدف الرائع من كولوسيفسكي في الدقيقة 31، أتالانتا الذي يتطلع للفوز بأول كأس إيطالي له منذ عام 1963، استحق التعادل عن طريق رسلان مالينوفسكي قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

تفاصيل نهائس كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتالانتا

فريق بيرلو عزز فوزه بعد الاستراحة وسجل كيزا هدفه الثالث عشر في جميع المسابقات هذا الموسم في الدقيقة 73، كانت هناك مشاهد مبتهجة بين لاعبي يوفنتوس وطاقمه بعد صافرة النهاية، وقال تشيزا لوسائل الإعلام: “كان الأمر رائعًا للجميع، لمن عانوا في الأشهر الأخيرة، نحن اللاعبون محميون ولكن هناك أشخاص عانوا ويعانون، إنها مكافأة على الجهود المبذولة في هذه الأشهر الصعبة “، خلق دوفان زاباتا من أتالانتا أول فرصة حقيقية، مستخدمًا قوته للتغلب على ماتيس دي ليخت قبل أن يمرر الكرة لخوسيه لويس بالومينو، لكن المدافع لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل، ومع استمرار قوة زاباتا في إحداث المشاكل.

يوفنتوس يفتتح باب التسجيل في اول هجوم حقيقي له في مباراة نهائي كأس إيطاليا

لكن في أول هجوم حقيقي لهم افتتح يوفنتوس التسجيل بعد أن قاد كريستيانو رونالدو هجمة خطيرة وسددة الكرة التي ارتطمت في قلب الدفاع وسقطت الكرة لكولوسيفسكي، الذي سددها في الشباك معلنا تقدم اليوفي، واصل مالينوفسكي، الذي سجل هدف الفوز في آخر لقاء في الدوري بين الجانبين، مسيرته الرائعة في التسجيل أو المساعدة في كل من مبارياته العشر الماضية بنهاية قوية إلى المستوى، بعد الاستراحة تراجعت شدة أتالانتا، مع وجود فرصة كبيرة ليوفنتوس لتولي زمام المبادرة، لكن كيزا لم يتمكن من تسديد الكرة إلا بعد أن ارتد بكعب من رونالدو.

كييزا يرفع رصيد أهدافه في نهائي كأس إيطاليا وبوفون آخر مباراة له مع النادي

لاعب يوفنتوس كييزا رفع رصيده ضد أتالانتا إلى خمسة أهداف في جميع المسابقات، ضد أي فريق آخر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي سجل أهدافًا أكثر، مع نهاية رائعة بعد مباراة واحدة رائعة مع كولوسيفسكي، لعب فريق أتالانتا الهجوم بشكل مكثف، لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل على حارس مرمى يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون الذي ربما سوف تكون آخر مباراة له مع النادي، في النهاية فاز فريق بيرلو بلقب كأس إيطاليا الرابع عشر بسهولة.