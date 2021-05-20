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عمر شويل - جدة جدول الدوري الانجليزي و هدافي الدوري عقب هزيمة بيرنلي من ليفربول بثلاثية نظيفة ، استطاع فريق ليفربول الانجليزي تحقيق انتصارًا مستحقًا على نظيره بتلاثية نظيفة مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر مايو 2021م، في الجولة 37 لبطولة الدوري الانجليزي، على ملعب تيرف مور حيث أحرز روبيرتو فيرمينو الهدف الأول لليفربول الانجليزي في الدقيقة 43 من خلال تسديدة من كرة عرضية من روبرتسون ليتقدم فريق ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول دون مقابل.
وفي الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني أحرز اللاعب ناثان فيليبس الهدف الثاني بضربة رأس قادمة من كرة عرضية ارسلها اللاعب ساديو من الناحية اليسرى.
وأكد اللاعب البديل أوكسليد فوز الفريق الإنجليزي ليفربول من خلال إحرازه الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، على أن أطلق حكم المباراة كريستوفر كافانا صفارة النهائية معلنًا فوز ليفربول بثلاثية نظيفة مقابل لاشئ
جدول الدوري الانجليزي و هدافي الدوري عقب هزيمة بيرنلي من ليفربول بثلاثية نظيفة
وبعد انتهاء مباراة ليفربول بثلاثية نظيفة لصالحه، ارتفع رصيده للنقطة 66 وتوقف رصيد بيرنلي عند النقطة 39 ليحتل ليفربول المركز الرابع و بيرنلي المركز الثالث عشر في جدول الدوري الانجليزي.
انتصار الفريق الإنجليزي ليفربول يؤكد تأهله لدوري أبطال أوروبا خاصة إذا انتصر في المباراة المرتقبة القادمة أمام كريستال بالاس.
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2021 م
لم يسجلا كلاً من محمد صلاح و هاري كين هدافي ليفربول في المباراذة التي أُقيمت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء أمس في ملعب تيرف مور والتى انتهت بتقدم ليفربول بثلاثية نظيفة مقابل لاشئ.
أفضل عشرة لاعبين في ترتيب هدافي الدوري الانجليزي
- محمد صلاح 22
- هاري كين 22
- برونو فرنانديز 18
- سون هيونج مين 17
- دومينيك كالفيرت أبوين 16
- باتريك بامفورد 16
- الكسندر لاكازيت 13
- جيمي فاردي 13
- أولي واتكينز 13
- إلكاي جوندوجان 13
ترتيب جدول الدوري الانجليزي 2021 م
- مانشستر سيتي 83 نقطة.
- مانشستر يونايتد 71 نقطة.
- تشيلسي 76 نقطة.
- ليفربول 66 نقطة.
- ليستر سيتي 66 نقطة.
- وست هام يونايتد 62 نقطة.
- توتنهام 59 نقطة.
- إيفرتون 59 نقطة.
- ارسنال 58 نقطة.
- ليدز يونايتد 56 نقطة.
- أستون فيلا 49 نقطة.
- وافر هامبتون 45 نقطة.
- كريستال بالاس 44 نقطة.
- ساوثهامبتون 43 نقطة.
- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.
- برايتون البيون 39 نقطة.
- بيرنلي 39 نقطة.
- فولهام 28 نقطة.
- وست بروميتش البيون 26 نقطة.
- شيفليد يونايتد 20 نقطة.
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