نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وصراع ناري بين محمد صلاح وهاري كين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمر صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الجولة 37 بين الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ومنافسه هاري كين لاعب نادي توتنهام على لقب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما غاب الثنائي عن التهديف في مبارياتهم الأخيرة، ليتساوى كل من اللاعب محمد صلاح وهاري كين رصيد كل منهما عند 22 هدفاً، ولقد نجح نادي ليفربول في تحقيق انتصار بعدد ثلاثة أهداف مقابل لا شئ على نادي بيرنلي مساء يوم الأربعاء، بهذه النتيجة يضيف ليفربول إلى رصيده ثلاث نقاط جديدة ليجمع حتى الآن 66 نقطة يحتل بها المركز الرابع ومتفوقاً بفارق الأهداف فقط عن ليستر سيتي الذي جاء بالمركز الخامس، بينما تلقى نادي توتنهام هزيمة أمام نادي استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف ليتجمد رصيدهم عند 59 نقطة ويتحل المركز السابع، وسيتم تأجيل اللقب إلى الجولة الأخيرة من عمر منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021.

وفي الأسطر التالية سنتعرف معاً على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدافين الدوري الإنجليزي

بعد تعادل رصيد الأهداف لكل من اللاعب المصري محمد صلاح واللاعب الإنجليزي هاري كين اصبح المنافسة بينهم مشتعلة على التتويج بجائزة هدافي الدوري الإنجليزي، ومن المنتظر تحديد وحسم الصراع في الجولة القادمة من المسابقة

ويحتل ايضاً اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب نادي مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 18 هدفاً، ويأتي في المركز الرابع اللاعب الكوري هيونغ مين سون مهاجم نادي توتنهام برصيد 17 هدفاً

هدافي الدوري الإنجليزي

يأتي في المركز الخامس اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين لاعب نادي إيفرتون برصيد 16 هدفاً ليتساوى مع اللاعب باتريك بامفورد مهاجم نادي ليدز يونايتد.

وفي المركز السابع يأتي اللاعب اولي واتكينز بعد ان سجل هدف الانتصار لفريقه مساء يوم الأربعاء ضد نادي توتنهام ليصل إلى 14 هدفاً.

وفي المركز الثامن والتاسع والعاشر من ترتيب هدافي الدوري يأتي وبنفس رصيد الاهداف اللاعب إيلكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي، واللاعب لاكازيت لاعب نادي أرسنال، واللاعب جيمي فاردي لاعب نادي ليستر سيتي، برصيد 13 هدفاً لكل منهم.