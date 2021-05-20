نادي الزمالك وخوفه من مفاجآت طلائع الجيش في مباراة اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق طلائع الجيش في تمام التاسعة مساءً يوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض المباراة محتلاً صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، حيث فاز الزمالك في 14 مباراة وتعادل في 6 وخسر في مواجهتين فقط، سجل 39 هدف وأستقبلت شباكه 15 هدف، وعلى الجانب الآخر يحتل نادي طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة من 22 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 7 مباريات.

نادي الزمالك والتشكيل المتوقع

يسعى المدير الفني باتريس كارتيرون ورفاقه للفوز على نادي طلائع الجيش في بداية وقت المباراة وعدم انتظار مفاجآت نادي طلائع الجيش وشبح اللاعب احمد سمير والوصول للنقطة 51 لتوسيع الفارق مع النادي الأهلي المصري قبل لعب المباريات المؤجلة له.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، اشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

نادي طلائع الجيش والتشكيل المتوقع

يدخل نادي طلائع الجيش المباراة بقيادة الكابتن عبد الحميد بسيوني ويسعى للحصول على ثلاث نقاط غالية من فم الفارس الأبيض للوصول إلى منطقة الآمان بترتيب الدوري، ويأمل المدير الفني ورفاقه في الفوز على محتل قمة الدوري الممتاز للصعود بالفريق إلى مراكز متقدمة بجدول المسابقة والابتعاد عن منطقة الهبوط ومنطقة الحرج هذا الموسم، ويعتمد نادي طلائع الجيش في المفاجآت التي سبقت وحققها في النتائج السابقة أمام الفارس الأبيض، وخاصةً الأعتماد على لاعب الزمالك السابق والجناح الأيسر حالياً لطلائع الجيش اللاعب احمد سمير صاحب الكرات الثابتة والتسديدات القوية والشبح الدائم في المباريات التي تجمع بينهم.

التشكيل المتوقع لنادي طلائع الجيش